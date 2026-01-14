Expertos investigan el inusual cambio de color del mar Caribe después del huracán Melissa

El devastador huracán Melissa dejó a finales de octubre un rastro de destrucción en el oeste y el centro de Jamaica, además generó fenómenos oceanográficos particulares registrados por satélite.

Recientemente, la comunidad científica internacional capto que las aguas de la región se empezaron a teñir de un azul intenso, la NASA documento las imágenes y mediciones satelitales que aportaron una importante información sobre los efectos de los grandes ciclones en la dinámica de sedimentos marinos.

El satélite Terra de la agencia espacial estadounidense fue el encargado de captar el huracán Melissa, hasta ahora los expertos aseguran que este evento produjo la mayor resuspensión de sedimentos carbonatados.

La investigación explica que la turbulencia de la tormenta agitó el fondo marino, levantó partículas de carbonato de calcio, como restos de caparazones y corales.

El científico de soportes de datos en el Goddard Earth Sciences Data and Information Services Center de la NASA, James Acker, comentó que el huracán generó “un tremendo poder de agitación en la columna de agua".

Además, comparó la magnitud de este evento con otros antes presentados, “el huracán Beryl provocó cierto brillo alrededor de Pedro Bank en Julio de 2024, pero nada comparable a esto”, aseguró.

“Si bien debemos reconocer el costo humano de un desastre, esta es una imagen geofísica extraordinaria”, destacando el valor científico de la imagen.

Por su parte, Jude Wilber, sedimentólogo fue el que siguió el desarrollo de la pluma de sedimentos mediante sensores satelitales, estimó que la zona afectada llegó a unos 37.500 kilómetros cuadrados, “fue extraordinario ver el sedimento disperso en un área tan extensa”, expresó.

Cabe resaltar que la plataforma Pedro Bank normalmente solo es visibles de forma tenue en las imágenes a color natural, ahora, la fuerza del huracán Melissa traslado grandes cantidades de sedimento, generando una pluma brillante que saltó la silueta del banco.

Finalmente, los expertos de la NASA aludieron el valor de las observaciones por satélite para entender mejor este tipo de episodios y cuantificar el transporte de sedimentos hacia aguas profundas tras el paso de ciclones.