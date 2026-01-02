NTN24
Viernes, 02 de enero de 2026
Viernes, 02 de enero de 2026
Irán

¿Irán puede ser el escenario de un nuevo conflicto a gran escala tras contundente amenaza de Trump?

enero 2, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: La Noche
Análisis con expertos en La Noche de NTN24.

Las tensiones en Irán alcanzan niveles críticos debido a las protestas que se han desatado desde el 28 de diciembre. Estas manifestaciones, consideradas las más importantes de los últimos tres años, están siendo impulsadas por una frustración generalizada hacia la situación económica y política en el país.

"Esta es la última batalla", coreaban los manifestantes, en su mayoría estudiantes, trabajadores y movimientos civiles, expresando un sentimiento de agotamiento acumulado.

La figura de Reza Pahlavi, quien lleva en el exilio más de cuarenta años desde la Revolución Islámica de 1979, se alza como una esperanza entre los gritos de los manifestantes que piden su regreso.

El anuncio del presidente Donald Trump, prometiendo intervención si el régimen iraní utiliza la fuerza letal contra los manifestantes, ha añadido una nueva capa de tensión a la situación.

Trump ha advertido que si las autoridades iraníes cruzan lo que considera una "línea roja", Estados Unidos está preparado para actuar, indicando una política más agresiva hacia Irán.

Esta advertencia llega después de seis días de protestas que han dejado ya seis muertos, desatando indignación internacional.

La complicada situación económica es otro factor clave detrás de estas manifestaciones. El país enfrenta una inflación galopante que ha incrementado el costo de vida en un 70%, afectando alimentos, medicinas y productos básicos.

La represión violenta, aplicada con rigor histórico por el régimen iraní, se enfrenta ahora con un desafío interno cada vez más estructurado. Analistas internacionales advierten que las condiciones actuales podrían propiciar un cambio, aunque la historia del país muestra un fuerte aparato represivo dispuesto a mantener el control.

Temas relacionados:

Irán

Protestas Irán

Tensión entre Irán y Estados Unidos

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

¿Irán puede ser el escenario de un nuevo conflicto a gran escala tras contundente amenaza de Trump?

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“Lo que hace una década se diagnosticaba como una problemática de seguridad ciudadana, ha mutado a una insurgencia criminal compleja”: analista sobre la ola de violencia en Ecuador

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Con pocos recursos y una crisis latente, ciudadanos venezolanos tratan de hacer del Año Nuevo una fecha de esperanza

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"Siguen siendo rehenes, solo que ahora el régimen quiere simular una normalidad que no existe": analistas cuestionan excarcelaciones del régimen de Maduro en plena Navidad

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Nunca se conoce cuál es el criterio para determinar quién se queda y quién no": vicepresidente de Foro Penal habla sobre excarcelaciones de presos políticos en Venezuela

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Nobel de Paz de María Corina Machado: un reconocimiento a la lucha por la democracia en Venezuela

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“Se debe ser exigente con aquellos que tanto daño han hecho al pueblo venezolano”: Iván Espinosa de los Monteros

Ver más

Videos

Ver más
Foto de referencia (Canva)
Presos políticos

Acorralado por EE. UU., el régimen de Maduro ahora amenaza con ejecutar a presos políticos: sus familiares dan escabrosos relatos de lo que padecen a diario

Migración en Estados Unidos | Foto: EFE
Migración en Estados Unidos

“Los sectores de la economía estadounidense que dependen de la mano de obra extranjera están sintiendo el efecto nocivo”: experto sobre deportaciones masivas en EE.UU.

Foto de referencia
Sanciones

¿Qué significa que Estados Unidos haya impuesto sanciones a 10 personas y entidades por el comercio de drones entre Irán y Venezuela?

Salario mínimo en Colombia - Foto de referencia Canva
Economía

¿Qué impacto tiene para la economía de Colombia el aumento del 23% del salario mínimo anunciado por Petro?

Nicolás Maduro - Foto AFP/ Presos políticos - Foto de referencia Canva
Presos políticos en Venezuela

"Hemos sumado 17 personas que han muerto bajo custodia": director de la ONG Foro Penal denuncia crímenes del régimen de Maduro contra prisioneros políticos

Más de Actualidad

Ver más
Donald Trump y Javier Milei / FOTO: EFE
Javier Milei

“Argentina saluda la presión de Estados Unidos y Donald Trump para liberar al pueblo venezolano”: Javier Milei

Nicolás Maduro y Aziz Nasirzadeh (AFP)
Régimen venezolano

¿Cuál es el alcance de la relación entre Irán y Venezuela que denuncia EE. UU.?

Nicolás Maduro y Daniel Ortega | Foto AFP
Régimen de Nicaragua

Daniel Ortega reafirmó su apoyo con Nicolás Maduro y aseguró que EE. UU. “se equivoca” amenazándolo

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El atrio de los gentiles

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Opinión

Latinoamérica en 2026 y el desplome total de la marea rosa izquierdista

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Héctor Schamis

Anatomía de la complicidad

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy COP

Por qué no fui a la COP30 (y dónde se está moviendo de verdad la acción climática)

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Donald Trump y Javier Milei / FOTO: EFE
Javier Milei

“Argentina saluda la presión de Estados Unidos y Donald Trump para liberar al pueblo venezolano”: Javier Milei

Nicolás Maduro y Aziz Nasirzadeh (AFP)
Régimen venezolano

¿Cuál es el alcance de la relación entre Irán y Venezuela que denuncia EE. UU.?

Nicolás Maduro y Daniel Ortega | Foto AFP
Régimen de Nicaragua

Daniel Ortega reafirmó su apoyo con Nicolás Maduro y aseguró que EE. UU. “se equivoca” amenazándolo

Falcao | Foto: AFP
Falcao

Este es el grande sudamericano que mostró interés por Falcao y con el que ya tendría sus primeras conversaciones

Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) | Foto: AFP
Clan del Golfo

Gobierno de Estados Unidos designa al Clan del Golfo, grupo criminal colombiano, como Organización Terrorista Internacional

Donald Trump, presidente de Estados Unidos - Foto: EFE
Donald Trump

"Lo publicaremos": Trump se mostró dispuesto a dar a divulgar video de segundo ataque con sobrevivientes a narcolancha en el Caribe

Gustavo Petro y José Antonio Kast | Foto: AFP
Gustavo Petro

Presidente Petro arremete contra José Antonio Kast, mientras que otros mandatarios de izquierda lo felicitan por su victoria en Chile

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre