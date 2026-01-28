'Yo soy, Betty la Fea', James Rodríguez, el ‘Pibe’ Valderrama, Juan Pablo Montoya y más: el emotivo comercial de la selección Colombia de cara al Mundial de 2026

En las últimas horas, la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) compartió un emotivo comercial de la selección Colombia de cara al Mundial de 2026 en el que incluyeron a varios personajes y figuras importantes de la cultura del entretenimiento nacional.

El comercial que dura tres minutos con treinta y cinco segundos es una recopilación de las figuras que más han marcado y representado al país cafetero en el exterior.

El video, con el patrocinador de la selección, 'Águila'; empieza mostrando al capitán de la 'Tricolor', James Rodríguez, caminando por el vestuario con una camiseta en la mano.

Luego se ve un estadio lleno de fuegos artificiales y a varios hinchas colombianos celebrando mientras suena de fondo: "que emoción absoluta, después de ocho años Colombia vuelve al Mundial".

Una vez llega al camerino, el mediocampista les dice a sus compañeros: "muchachos, quiero que recuerden una cosa, esto no es una camiseta, es el símbolo que une a todo un país".

En ese momento enfocan a otros jugadores de Colombia como Luis Díaz y Jorge Carrascal, mientras James dice: "cuando la tenemos puesta estamos representando a todos los colombianos".

Segundos después enfocan al entrenador del equipo, Néstor Lorenzo quien afirma: "muchachos no se olviden que solo somos buenos...". Pero su discurso es interrumpido por un aficionado que dice: "juntos somos invencibles".

Ante eso Richard Ríos pregunta: "¿este man quién es ome?", el aficionado responde: "¿no dijeron que este Mundial lo jugábamos todos los colombianos unidos?". Rodríguez, con entusiasmo, afirma que es verdad y que es momento de que "arranque el fichaje nacional".

Tras estas palabras, el clip empieza a mostrar a varios hinchas cafeteros celebrando, cantando, saltando y pasando el rato.

Cuando cambia la escena aparece Carlos el ‘Pibe' Valderrama y pide una cerveza y clama que ojalá le toque la '10', pero el mesero del bar en el que está le dice que ese número ya lo tiene James.

"Que pena con usted don Pibe, pero la '10' ya la tiene James", dice el bartender, a lo que el referente del conjunto nacional responde impactado: "pero si yo jugué 20 años en la selección (...) todo bien, dejémosle la '10' al capi".

En ese momento, el influencer Camilo Cifuentes pide una cerveza Águila para el excapitán de la 'Tricolor' y para Beatriz Pinzón la icónica protagonista de la famosa novela 'Yo soy Betty, La Fea'.

En el comercial también sale el cantante Ryan Castro, quien empieza a cantar parte de su canción 'El ritmo que nos une', tema que escribió para la selección para la Copa América de 2024.

Otros personajes importantes de la cultura colombiana que aparecen en el video son: Juan Pablo Montoya junto a su hijo, el corredor de F2, Sebastián Montoya, y la reina del Carnavalde Barranquilla Michelle Char Fernández.

James aparece de nuevo en el comercial diciendo: "Colombia, demostrémosle al mundo que somos un país que juega como un solo equipo", tras esto enfocan al guajiro Luis Díaz seguido por otros jugadores como Rafael Santos Borre, David Ospina y Davinson Sánchez afirman en coro: "unidos desde el primer hasta el minuto".

El lema "desde el primer hasta el último minuto" es repetido después por Richard Ríos, Ryan Castro, Beatriz Pinzón de Betty la Fea, el Pibe Valderrama y Sebastián Montoya.

El capitán de los subcampeones de América cierra el video diciendo con emoción: "que comience el fichaje nacional", mientras suena de fondo parte del himno nacional.

El comercial patrocinado por Águila fue publicado en las redes de la federación con la descripción: "Una camiseta. Un solo equipo. Un país. Colombia unida desde el primer hasta el último minuto".

Este emotivo video reuniendo momentos y personajes importantes de la cultura del entretenimiento y del deporte en Colombia ha generado todo tipo de reacciones.

"Pusieron a todo el multiverso Colombia en una publicidad", "Los vengadores se quedan en pañales con ese crossover", "No he visto un video más colombiano", "El video esta buenísimo", "Tremendo ver a Montoya con la camiseta de la selección", "Moviendo fibras", "Que viva el fichaje nacional", son algunos de los comentarios.