NTN24
Miércoles, 28 de enero de 2026
Miércoles, 28 de enero de 2026
Selección Colombia

'Yo soy, Betty la Fea', James Rodríguez, el ‘Pibe’ Valderrama, Juan Pablo Montoya y más: el emotivo comercial de la selección Colombia de cara al Mundial de 2026

enero 28, 2026
Por: Diana Pérez
Betty la FEa, Pibe Valderrama, James Rodríguez y Juan Pablo Montoya | Foto: EFE
Betty la FEa, Pibe Valderrama, James Rodríguez y Juan Pablo Montoya | Foto: EFE
Este emotivo video, que reúne momentos y personajes importantes de la cultura del entretenimiento y del deporte en Colombia, ha generado todo tipo de reacciones.

En las últimas horas, la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) compartió un emotivo comercial de la selección Colombia de cara al Mundial de 2026 en el que incluyeron a varios personajes y figuras importantes de la cultura del entretenimiento nacional.

El comercial que dura tres minutos con treinta y cinco segundos es una recopilación de las figuras que más han marcado y representado al país cafetero en el exterior.

El video, con el patrocinador de la selección, 'Águila'; empieza mostrando al capitán de la 'Tricolor', James Rodríguez, caminando por el vestuario con una camiseta en la mano.

Luego se ve un estadio lleno de fuegos artificiales y a varios hinchas colombianos celebrando mientras suena de fondo: "que emoción absoluta, después de ocho años Colombia vuelve al Mundial".

o

Una vez llega al camerino, el mediocampista les dice a sus compañeros: "muchachos, quiero que recuerden una cosa, esto no es una camiseta, es el símbolo que une a todo un país".

En ese momento enfocan a otros jugadores de Colombia como Luis Díaz y Jorge Carrascal, mientras James dice: "cuando la tenemos puesta estamos representando a todos los colombianos".

Segundos después enfocan al entrenador del equipo, Néstor Lorenzo quien afirma: "muchachos no se olviden que solo somos buenos...". Pero su discurso es interrumpido por un aficionado que dice: "juntos somos invencibles".

Ante eso Richard Ríos pregunta: "¿este man quién es ome?", el aficionado responde: "¿no dijeron que este Mundial lo jugábamos todos los colombianos unidos?". Rodríguez, con entusiasmo, afirma que es verdad y que es momento de que "arranque el fichaje nacional".

Tras estas palabras, el clip empieza a mostrar a varios hinchas cafeteros celebrando, cantando, saltando y pasando el rato.

Cuando cambia la escena aparece Carlos el ‘Pibe' Valderrama y pide una cerveza y clama que ojalá le toque la '10', pero el mesero del bar en el que está le dice que ese número ya lo tiene James.

"Que pena con usted don Pibe, pero la '10' ya la tiene James", dice el bartender, a lo que el referente del conjunto nacional responde impactado: "pero si yo jugué 20 años en la selección (...) todo bien, dejémosle la '10' al capi".

En ese momento, el influencer Camilo Cifuentes pide una cerveza Águila para el excapitán de la 'Tricolor' y para Beatriz Pinzón la icónica protagonista de la famosa novela 'Yo soy Betty, La Fea'.

En el comercial también sale el cantante Ryan Castro, quien empieza a cantar parte de su canción 'El ritmo que nos une', tema que escribió para la selección para la Copa América de 2024.

Otros personajes importantes de la cultura colombiana que aparecen en el video son: Juan Pablo Montoya junto a su hijo, el corredor de F2, Sebastián Montoya, y la reina del Carnavalde Barranquilla Michelle Char Fernández.

James aparece de nuevo en el comercial diciendo: "Colombia, demostrémosle al mundo que somos un país que juega como un solo equipo", tras esto enfocan al guajiro Luis Díaz seguido por otros jugadores como Rafael Santos Borre, David Ospina y Davinson Sánchez afirman en coro: "unidos desde el primer hasta el minuto".

o

El lema "desde el primer hasta el último minuto" es repetido después por Richard Ríos, Ryan Castro, Beatriz Pinzón de Betty la Fea, el Pibe Valderrama y Sebastián Montoya.

El capitán de los subcampeones de América cierra el video diciendo con emoción: "que comience el fichaje nacional", mientras suena de fondo parte del himno nacional.

El comercial patrocinado por Águila fue publicado en las redes de la federación con la descripción: "Una camiseta. Un solo equipo. Un país. Colombia unida desde el primer hasta el último minuto".

Este emotivo video reuniendo momentos y personajes importantes de la cultura del entretenimiento y del deporte en Colombia ha generado todo tipo de reacciones.

"Pusieron a todo el multiverso Colombia en una publicidad", "Los vengadores se quedan en pañales con ese crossover", "No he visto un video más colombiano", "El video esta buenísimo", "Tremendo ver a Montoya con la camiseta de la selección", "Moviendo fibras", "Que viva el fichaje nacional", son algunos de los comentarios.

Temas relacionados:

Selección Colombia

Mundial 2026

Carlos Valderrama

Juan Pablo Montoya

James Rodríguez

Betty la Fea

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Las están haciendo gota a gota, como a ellos les da la gana": conmovedor relato de una madre que sigue esperando la excarcelación de sus hijas detenidas arbitrariamente por el régimen

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Nadie sale igual de un encierro injusto": familiares de Biagio Pilieri compartieron detalles tras su excarcelación

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

“Estamos felices por las familias”: esposa de Freddy Superlano exige la liberación del exdiputado y anuncia la excarcelación de otros 22 presos políticos de El Rodeo 1

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Nasry Asfura jura como presidente de Honduras: expertos analizan su llegada y el impacto en relaciones del país con EE. UU., China y Venezuela

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Es un campo de concentración, no es una prisión donde se tengan derechos": Camilo Castro, ciudadano francés y exprisionero político en Venezuela, en entrevista para NTN24

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

"Estados Unidos está ejecutando un plan que es posible sin tropas en el terreno": expertos analizan eventual presencia de la CIA en Venezuela

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“La amenaza para la democracia es el populismo”: José María Asnar, expresidente del gobierno español

Ver más

Videos

Ver más
Donald Trump y Delcy Rodríguez. (EFE)
Delcy Rodríguez

"Trump usa a Delcy Rodríguez como la administradora transitoria del colapso": Antonio De La Cruz

Donald Trump, presidente de Estados Unidos (AFP)
Donald Trump

"A Venezuela le irá mejor que nunca con nosotros, será muy rica": Trump anunció que habrá perforaciones en campos petroleros venezolanos muy pronto

Bandera venezolana cuelga en ventanas de complejo de viviendas de Caracas - Foto AFP
Régimen venezolano

Experto analiza si los venezolanos regresarán a su país luego de la captura de Nicolás Maduro: "Todavía no ha caído el régimen opresor"

Foto de referencia
Nicolás Maduro

Expertos en temas militares revelan lo que hubo detrás de la operación de captura de Maduro

Miguel Henrique Otero. (EFE)
Miguel Henrique Otero

"El régimen quedó intacto; la transición no ha empezado": Miguel Henrique Otero sobre situación de Venezuela tras captura de Maduro

Más de Deportes

Ver más
Selección venezolana en la Copa América de 2024 - Foto: EFE
La Vinotinto

Jugador de La Vinotinto tuvo un debut para el olvido en el fútbol colombiano: estuvo cinco minutos en el campo y después fue expulsado

Presidente de la FIFA, Gianni Infantino | Foto: EFE
Gianni Infantino

Presidente de la FIFA defendió los “exorbitantes” precios de las entradas para el Mundial de 2026 presumiendo su alta demanda

Joan Laporta, presidente del FC Barcelona - Foto: EFE
FC Barcelona

Joan Laporta convoca a elecciones para la presidencia del FC Barcelona en las que buscará su reelección

Opinión

Ver más
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

Davos 2026 no fue un punto de inflexión para el clima y precisamente por eso resulta tan revelador

Por: Alexis L. Leroy
Arturo McFields Arturo McFields

Lula y su abstención cómplice ante crímenes de Irán

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Trump y el manifiesto de los cardenales

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Héctor Schamis

Anatomía de la complicidad

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Yeison Jiménez | Foto: AFP
Cantante

Familia del cantante Yeison Jiménez alerta sobre nuevo método de estafa tras su muerte

Foto de referencia de unidad Delta Force | AFP
Cae Maduro en Venezuela

Qué es Delta Force, la fuerza de élite de EE. UU. que persiguió a Pablo Escobar, Sadam Husein, Manuel Noriega y ahora capturó a Nicolás Maduro

Donald Trump y Delcy Rodríguez. (EFE)
Delcy Rodríguez

"Trump usa a Delcy Rodríguez como la administradora transitoria del colapso": Antonio De La Cruz

Selección venezolana en la Copa América de 2024 - Foto: EFE
La Vinotinto

Jugador de La Vinotinto tuvo un debut para el olvido en el fútbol colombiano: estuvo cinco minutos en el campo y después fue expulsado

Senador republicano Rick Scott - Foto: EFE
Rick Scott

"Todos los prisioneros políticos que aún permanecen detenidos en Venezuela deben ser liberados lo antes posible": senador republicano Rick Scott

Aterrizaje de emergencia - Captura de video
Emergencia

Así fue el aterrizaje de emergencia de aeronave de la NASA que presentó un problema mecánico en el aire

Disfraz de Kratos en Comic Con Dubai - Foto AFP
Estrenos

⁠La famosa franquicia de videojuegos 'God of War' llega ahora en formato de serie y será protagonizada por un ícono de 'The Walking Dead'

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre