Experimentado arquero de la selección de Uruguay arremetió contra Argentina y su portero Emiliano el 'Dibu' Martínez: "No me gusta la soberbia"

Las recientes declaraciones de uno de los arqueros de la selección de Uruguay sobre el guardameta de la 'albiceleste' Emiliano 'Dibu' Martínez han generado polémica en el mundo del fútbol.

El experimentado portero del conjunto 'Charrúa' Sergio Rochet, de 32 años, ha causado controversia tras referirse a la actitud del Dibu Martínez cuando ataja penales.

Durante su entrevista con el programa uruguayo 'Los Mismos Locos' de El Espectador Deportes, el arquero del Sport Club Internacional fue cuestionado sobre las actitudes provocadoras que tiene Martínez con algunos jugadores.

Rochet comentó que: "Personalmente a mí no me gusta la forma de él de ser así, pero como golero la verdad que es un fenómeno".

El guardameta uruguayo explicó que cada uno tiene su personalidad y considera que el Dibu es un buen arquero, pero que "no me termina de cerrar por esas actitudes".

Además, fue también consultado sobre las acciones de los jugadores de la selección Argentina tras ganar el Mundial de Qatar 2022.

Sergio señaló que esas cosas "a mí no me gustan. No me gusta la soberbia" y que siempre trata de mantener los pies sobre la tierra: "Trato como persona de ser así y a los compañeros que pueda aconsejar y estar cerca, que mantengan más o menos ese perfil, porque es nuestro perfil como uruguayos. Es lo que nos hace un poco únicos acá en Sudamérica".

"Vos preguntas en cualquier país y al uruguayo lo adoran por esa forma de ser", agregó.

Rochet también habló sobre la expectativa que se tiene para esta nueva cita mundialista. El portero de los 'Charrúas' detalló que sería su segundo mundial y es "otro sueño vivido".

Pero que es consciente de que "siempre nos han tocado grupos difíciles y sabemos que los mundiales son partidos aparte".

"No solo juega lo futbolístico sino también lo emocional. Las selecciones hoy en día están muy parejas", añadió.