NTN24
Jueves, 29 de enero de 2026
Jueves, 29 de enero de 2026
Selección de Uruguay

Experimentado arquero de la selección de Uruguay arremetió contra Argentina y su portero Emiliano el 'Dibu' Martínez: "No me gusta la soberbia"

enero 29, 2026
Por: Diana Pérez
Arqueros de la selección de Uruguay | Foto: EFE
Arqueros de la selección de Uruguay | Foto: EFE
El arquero uruguayo también habló sobre la expectativa que se tiene para esta nueva cita mundialista.

Las recientes declaraciones de uno de los arqueros de la selección de Uruguay sobre el guardameta de la 'albiceleste' Emiliano 'Dibu' Martínez han generado polémica en el mundo del fútbol.

El experimentado portero del conjunto 'Charrúa' Sergio Rochet, de 32 años, ha causado controversia tras referirse a la actitud del Dibu Martínez cuando ataja penales.

Durante su entrevista con el programa uruguayo 'Los Mismos Locos' de El Espectador Deportes, el arquero del Sport Club Internacional fue cuestionado sobre las actitudes provocadoras que tiene Martínez con algunos jugadores.

Rochet comentó que: "Personalmente a mí no me gusta la forma de él de ser así, pero como golero la verdad que es un fenómeno".

El guardameta uruguayo explicó que cada uno tiene su personalidad y considera que el Dibu es un buen arquero, pero que "no me termina de cerrar por esas actitudes".

o

Además, fue también consultado sobre las acciones de los jugadores de la selección Argentina tras ganar el Mundial de Qatar 2022.

Sergio señaló que esas cosas "a mí no me gustan. No me gusta la soberbia" y que siempre trata de mantener los pies sobre la tierra: "Trato como persona de ser así y a los compañeros que pueda aconsejar y estar cerca, que mantengan más o menos ese perfil, porque es nuestro perfil como uruguayos. Es lo que nos hace un poco únicos acá en Sudamérica".

"Vos preguntas en cualquier país y al uruguayo lo adoran por esa forma de ser", agregó.

Rochet también habló sobre la expectativa que se tiene para esta nueva cita mundialista. El portero de los 'Charrúas' detalló que sería su segundo mundial y es "otro sueño vivido".

Pero que es consciente de que "siempre nos han tocado grupos difíciles y sabemos que los mundiales son partidos aparte".

"No solo juega lo futbolístico sino también lo emocional. Las selecciones hoy en día están muy parejas", añadió.

Temas relacionados:

Selección de Uruguay

Selección Argentina

Dibu Martínez

Fútbol

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

“Si el régimen decide burlarse una vez más de Estados Unidos, habrá consecuencias”: Pedro Urruchurtu

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

¿Qué dejó la comparecencia de Marco Rubio ante el Senado de EE. UU. sobre la situación de Venezuela tras la captura de Maduro?

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Se conoce video dentro del avión de Satena minutos antes del accidente en el que murieron 15 personas

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Nasry Asfura jura como presidente de Honduras: expertos analizan su llegada y el impacto en relaciones del país con EE. UU., China y Venezuela

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Es un campo de concentración, no es una prisión donde se tengan derechos": Camilo Castro, ciudadano francés y exprisionero político en Venezuela, en entrevista para NTN24

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

¿Quién gana y quién pierde en la guerra comercial desatada entre Colombia y Ecuador ?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“La amenaza para la democracia es el populismo”: José María Asnar, expresidente del gobierno español

Ver más

Videos

Ver más
Secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio - AFP
Marco Rubio

"Queremos alcanzar una fase de transición donde quedemos con una Venezuela próspera, estable y donde todos sean representados con elecciones libres y justas": Marco Rubio ante el Senado de EE.UU.

Presidente Ejecutivo de Indra Group, Ángel Escribano
Foro Económico Internacional CAF

Indra Group proporcionará a Ucrania un radar táctico de largo alcance valorado en 37 millones de euros

Delcy Rodríguez y estudiantes venezolanos - Captura de video
Delcy Rodríguez

Delcy Rodríguez fue encarada por estudiantes de la UCV que le exigieron la liberación de todos los presos políticos

Donald Trump y Delcy Rodríguez. (EFE)
Delcy Rodríguez

"Trump usa a Delcy Rodríguez como la administradora transitoria del colapso": Antonio De La Cruz

.
Marco Rubio

Marco Rubio advierte a Delcy Rodríguez: "No se equivoquen, estamos preparados para usar la fuerza para asegurar la máxima cooperación"

Más de Deportes

Ver más
Partido de la LVBP - Foto de referencia: EFE
LVBP

Se conoce el primer eliminado del Round Robin de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional

Kylian Mbappé, Lucas Hernández y Florian Thauvin tras ganar el Mundial de Rusia 2018 | Foto: AFP
Denuncia

Campeón del mundo con Francia en 2018 fue denunciado por una familia colombiana por trata de personas y explotación laboral

Selección Colombia - Foto EFE
Mundial 2026

FIFA anunció hito en la historia del deporte tras récord en solicitudes de entradas para el Mundial 2026: un enfrentamiento de Colombia fue el más cotizado

Opinión

Ver más
Héctor Schamis Cae Maduro en Venezuela

Maduro y el sistema internacional

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

Davos 2026 no fue un punto de inflexión para el clima y precisamente por eso resulta tan revelador

Por: Alexis L. Leroy
Arturo McFields Arturo McFields

Lula y su abstención cómplice ante crímenes de Irán

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Trump y el manifiesto de los cardenales

Por: Asdrúbal Aguiar

Más noticias

Ver más
Foto de referencia de visas (Canva)
visas

Departamento de Estado de EE. UU. confirma fecha en la que las solicitudes de visa de más de 20 países tendrán un incremento de entre 5 mil y 15 mil dólares

Partido de la LVBP - Foto de referencia: EFE
LVBP

Se conoce el primer eliminado del Round Robin de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional

México entrega a Estados Unidos a otros 37 miembros de organizaciones criminales - Foto compartida por el secretario de Seguridad Pública federal, Omar García Harfuch.
México

México entrega a Estados Unidos a otros 37 miembros de organizaciones criminales

Video de la CIA para reclutar informantes en China - Foto: Captura de video
CIA

"Queremos saber la verdad sobre China": la CIA publica inquietante video en mandarín con instructivo para ser informante de la agencia

Kylian Mbappé, Lucas Hernández y Florian Thauvin tras ganar el Mundial de Rusia 2018 | Foto: AFP
Denuncia

Campeón del mundo con Francia en 2018 fue denunciado por una familia colombiana por trata de personas y explotación laboral

Foto EFE
Régimen venezolano

“Si el régimen decide burlarse una vez más de Estados Unidos, habrá consecuencias”: Pedro Urruchurtu

Luisa González - AFP
Ecuador

Fiscalía de Ecuador investiga presunto financiamiento del régimen de Venezuela a la campaña presidencial de Luisa González

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre