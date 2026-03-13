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Viernes, 13 de marzo de 2026
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Eclipse

Revelan nuevos datos del denominado eclipse solar total más largo del siglo: el día se volverá noche durante más de seis minutos

marzo 13, 2026
Por: Redacción NTN24
Eclipse, fenómeno astronómico - Foto de referencia: Pexels
Eclipse, fenómeno astronómico - Foto de referencia: Pexels
La Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio (NASA) confirmó que ese día se dará una alineación orbital muy especial entre la Tierra, la Luna y el Sol.

Un extraordinario eclipse solar total se producirá el 2 de agosto de 2027, convirtiéndose en uno de los fenómenos astronómicos más impresionantes del siglo XXI.

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En algunas regiones del planeta, el cielo se oscurecerá completamente durante más de seis minutos, algo poco común que no volverá a repetirse en más de cien años.

La Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio (NASA) confirmó que ese día se dará una alineación orbital muy especial entre la Tierra, la Luna y el Sol.

La importante organización espacial detalla que dicha configuración permitirá que la Luna cubra totalmente al Sol por un tiempo mayor al habitual, lo que ha despertado gran interés entre científicos, observatorios y universidades de todo el mundo.

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Además de su duración, el eclipse será relevante porque su zona de visibilidad será muy amplia, lo que ofrecerá una oportunidad única para investigaciones sobre el Sol, estudios de física espacial y actividades de observación pública.

La trayectoria del mencionado fenómeno astronómico cruzará principalmente el norte de África, parte de Europa (sur de España) y Medio Oriente, dejando a Sudamérica fuera de la visibilidad directa de este acontecimiento.

¿Por qué el eclipse de 2027 será tan largo?

De acuerdo con información de la NASA, el fenómeno se debe a una combinación poco común de factores astronómicos. La Tierra estará cerca del afelio, el punto de su órbita en el que se encuentra más lejos del Sol, por lo que el astro se verá ligeramente más pequeño desde nuestro planeta.

A su vez, acota que la Luna estará cerca del perigeo, es decir, en una posición cercana a la Tierra, lo que hará que se observe más grande. La sombra de la Luna pasará por zonas próximas al ecuador (círculo imaginario que rodea la Tierra a 0° de latitud) donde la rotación de nuestro planeta permite que el periodo de oscuridad sea más prolongado.

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Gracias a estas condiciones, la Luna podrá cubrir completamente el disco solar durante más de seis minutos, cuando lo habitual en un eclipse total es que dure entre dos y tres minutos.

Lugares donde será visible el eclipse total:

La sombra de la Luna comenzará su recorrido en el océano Atlántico y atravesará varios países, entre ellos: España, Marruecos, Argelia, Túnez, Libia, Egipto, Sudán, Arabia Saudita, Yemen y Somalia.

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