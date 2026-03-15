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Domingo, 15 de marzo de 2026
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Estados Unidos

El Pentágono identifica a los seis militares de EE. UU. muertos en accidente de avión en Irak

marzo 15, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: El Informativo
La aeronave de reabastecimiento aéreo KC-135 se estrelló en el oeste de Irak el jueves, elevando a por lo menos 13 el número de efectivos de EE. UU. muertos en operaciones contra Irán.

El Pentágono difundió el sábado las identidades de seis tripulantes estadounidenses que murieron al estrellarse una aeronave de reabastecimiento en el oeste de Irak, un hecho que según las autoridades fue un accidente y no un hecho provocado por "fuego hostil".

La aeronave de reabastecimiento aéreo KC-135 se estrelló en el oeste de Irak el jueves, elevando a por lo menos 13 el número de efectivos de EE. UU. muertos en operaciones contra Irán. Un segundo avión implicado en la operación aterrizó sin contratiempos.

El Pentágono indicó que los seis miembros fallecidos eran John Klinner, de 33 años; Ariana Savino, de 31; Ashley Pruitt, de 34; Seth Koval, de 38, Curtis Angst, de 30 y Tyler Simmons de 28 años.

Los tres primeros eran miembros de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, mientras que los tres últimos estaban destinados en la Guardia Aérea Nacional de EE. UU.

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El hecho sigue bajo investigación, señalaron funcionarios del Pentágono. El Centcom, el mando a cargo de las operaciones estadounidenses en Oriente Medio, había afirmado antes que "la pérdida de la aeronave no se debió a fuego hostil ni a fuego amigo".

La Resistencia Islámica en Irak, una alianza laxa de facciones iraquíes respaldadas por Irán, afirmó haber derribado un KC-135. También aseguró haber atacado otro avión que logró escapar.

Desde el inicio de la guerra en Oriente Medio, esta alianza ha reivindicado ataques diarios contra intereses estadounidenses en Irak y en toda la región.

El accidente del KC-135 es al menos la cuarta aeronave militar estadounidense perdida durante la guerra, después de que tres F-15 fueran derribados por fuego amigo sobre Kuwait.

Al inicio de la guerra, que comenzó el 28 de febrero, fuerzas kuwaitíes derribaron por error tres cazas estadounidenses F-15E, pero los seis tripulantes lograron eyectarse, de acuerdo con el Centcom.

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