Desde la ley seca hasta el cierre de fronteras: las medidas que tomará el gobierno de Colombia para las elecciones legislativas del mes de marzo

Este viernes, desde el Gobierno Nacional se anunciaron las medidas que se implementarán en Colombia de cara a las elecciones al Congreso de la República y las consultas interpartidistas que se llevarán a cabo el próximo 8 de marzo.

Armando Benedetti, ministro del Interior, fue el encargado de entregar los detalles de las medidas que se aplicarán en territorio colombiano durante la jornada electoral, dentro de las cuales se establece Ley Seca y el cierre de fronteras.

De acuerdo con Benedetti, el cierre de las fronteras con los países vecinos, al igual que la Ley Seca, se aplicará desde el sábado 7 de marzo y se extenderá hasta el 9 del mismo mes.

En cuanto a la restricción de venta y consumo de alcohol, se aplicará a partir de las 6:00 p.m. del sábado hasta las 6:00 a.m. del lunes.

Respecto al cierre de las fronteras, el ministro del Interior indicó que se encuentran evaluando el horario a partir del cual se aplicará esta medida. Esto teniendo en cuenta las sugerencias de los comerciantes de las zonas fronterizas.

"Yo he propuesto que sea a las 12 p. m., pero hay que estudiarlo, porque si se hace desde las 7:00 p. m. como siempre se ha hecho, todas las personas de la frontera me dicen que se afecta muchísimo el comercio", dijo Armando Benedetti.

Por su parte, las reuniones políticas en espacios abiertos quedarán restringidas desde el próximo lunes 2 de marzo hasta el lunes 9 del mismo mes.

El jefe de la cartera del Interior manifestó que, durante la jornada electoral, él permanecerá en la capital del país con la intención de monitorear y atender temas relacionados con la seguridad electoral.

Asimismo, indicó que en los próximos días el Gobierno continuará con las reuniones junto a la cúpula militar y el Ejército Nacional para establecer las medidas de seguridad y garantizar la tranquilidad de las elecciones.

Entre tanto, la última reunión con la comisión de seguimiento electoral quedó programada para el próximo 4 de marzo.