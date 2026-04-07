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Martes, 07 de abril de 2026
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Ataque al régimen de Irán

La Casa Blanca dice que Israel también anunció alto al fuego y anuncia que contempla "negociaciones en persona" con Irán

abril 7, 2026
Por: Redacción NTN24
Casa Blanca | Foto AFP
Casa Blanca | Foto AFP
Donald Trump anunció la suspensión temporal de un ataque destructivo, que tenía proyectado para este martes sobre Irán.

El alto al fuego en medio de los ataques contra el régimen iraní, recientemente anunciado por el presidente Donald Trump, incluye a Israel, según indicó un responsable de la Casa Blanca a la agencia AFP.

La Casa Blanca, además, contempla mantener "negociaciones en persona" con Irán, según informó el martes la portavoz, Karoline Leavitt, después de que Washington y Teherán acordaran un alto el fuego de dos semanas.

"Hay discusiones sobre la posibilidad de negociaciones en persona, pero nada es definitivo hasta que lo anuncie el presidente o la Casa Blanca", dijo Leavitt.

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció la suspensión temporal de un ataque destructivo, que tenía proyectado para este martes sobre Irán, por un periodo de dos semanas.

El mandatario condicionó el cese al fuego a que el régimen de la República Islámica pare con el bloqueo del estrecho de Ormuz.

La decisión se produce tras conversaciones con el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, y el jefe del Ejército, Asim Munir, quienes solicitaron detener una ofensiva militar prevista contra territorio iraní.

“Basándome en las conversaciones con el primer ministro Shehbaz Sharif y el mariscal de campo Asim Munir, de Pakistán, y en las que me pidieron que detenga la fuerza destructiva que se enviará esta noche a Irán, y sujeto a que la República Islámica de Irán acepte la apertura completa, inmediata y segura del estrecho de Ormuz, acepto suspender el bombardeo y el ataque de irán por un período de dos semanas”, expresó.

Advirtió, además, que “este será un alto al fuego de doble cara”. “La razón para hacerlo es que ya hemos cumplido y superado todos los objetivos militares, y estamos muy lejos de un acuerdo definitivo sobre la paz a largo plazo con irán y la paz en el Medio Oriente”.

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“Recibimos una propuesta de 10 puntos de Irán, y creemos que es una base viable sobre la que negociar. Casi todos los diversos puntos de contención pasada se han acordado entre los Estados Unidos e Irán, pero un período de dos semanas permitirá que el acuerdo se finalice y consuma. En nombre de los Estados Unidos de América, como presidente, y también en representación de los países de Oriente Medio, es un honor tener este problema a largo plazo cerca de la resolución”, finalizó.

El primer ministro pakistaní afirmó también que Irán acordó con Estados Unidos y sus aliados un alto el fuego "inmediato" y "en todas partes", incluido el Líbano tras la mediación de su gobierno.

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