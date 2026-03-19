Israel asegura que el régimen de Irán está a punto de quedar "diezmado” tras dos semanas de ataques

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, aseguró este jueves que el régimen de Irán está a punto de quedar "diezmado", casi tres semanas después del inicio de ataques por parte de Estados Unidos e Israel.

"Después de 20 días, puedo anunciarles que Irán hoy ya no tiene la capacidad de enriquecer uranio y que ya no tiene la capacidad de producir misiles balísticos", declaró Netanyahu en una conferencia de prensa televisada.

Donald Trump había dicho que el objetivo de los ataques que Estados Unidos lanzó junto a Israel el 28 de febrero era eliminar la amenaza nuclear iraní.

Según el primer ministro israelí, la capacidad de ataque de Irán se ha visto reducida considerablemente. Irán está "siendo diezmado" e Israel "está ganando la guerra", afirmó Netanyahu.

También indicó que la guerra podría terminar "más rápido de lo que la gente piensa".

Recientemente se han hecho ataques directos a puntos de producción de hidrocarburos, y no sólo de almacenamiento y transporte.

El giro en las últimas horas viene del ataque israelí el miércoles al gigantesco yacimiento gasífero de South Pars-North Dome, compartido por Irán y Catar, que es la reserva de gas conocida más grande del mundo.

El barril de Brent del mar del Norte escaló durante la jornada a 114,64 dólares y el WTI superó brevemente los 100 dólares, pero los precios cedieron en la tarde.

Desde el inicio de los ataques, el precio del Brent ha subido cerca de 40 dólares por barril y el WTI unos 30 dólares.

En represalia al ataque contra su yacimiento, el régimen de Irán atacó el miércoles y el jueves Ras Lafan, en Catar, el mayor complejo industrial y puerto de exportación de gas natural licuado (GNL) del mundo.