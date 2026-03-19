"En este momento hay alerta máxima en todos los organismos de seguridad de EE. UU., hay 135 alertas de inteligencia activas": experto sobre amenazas en medio del conflicto con Irán

Washington se encuentra bajo alerta en medio de la situación con el régimen iraní tras los ataques de Estados Unidos e Israel que derivaron en la muerte del ayatolá Alí Jamenei.

Según el diario The Washington Post, en los últimos días se detectaron drones sobrevolando la base militar en donde residen el secretario de Estado, Marco Rubio, y el secretario de Guerra, Pete Hegseth.

De acuerdo a las fuentes consultadas por el diario norteamericano, varios drones sobrevolaran la sede militar de Fort Lesley J. McNair en una sola noche, lo que ha generado gran preocupación en Washington y ha obligado a tomar medidas de seguridad.

Al respecto, Arturo Grandon, CEO del Security College y analista de seguridad e inteligencia, habló en La Tarde de NTN24.

El experto explicó que "no existe una seguridad real para este tipo de tecnología y de aparatos" y señaló que "estamos al debe en los Estados Unidos", a pesar de que la proliferación de drones en conflictos como la guerra entre Ucrania y Rusia evidenció la necesidad de desarrollar sistemas defensivos contra estas amenazas.

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"Se ha preocupado todo el aparataje armamentista en crear elementos de ataque, pero no elementos de defensa", advirtió.

De acuerdo con el experto, las ciudades de Nueva Jersey, Florida y Washington se encuentran actualmente en alerta Charlie, el nivel máximo de seguridad, mientras que embajadas y consulados alrededor del mundo han reforzado sus protocolos de seguridad ante posibles ataques con drones.

Según el analista, se interceptaron "instrucciones encriptadas vía radial" que habrían activado células dormidas de grupos extremistas infiltradas en territorio norteamericano. "Pueden permanecer dormidas durante años, al igual que los topos, y que al recibir una instrucción en clave se activan y pueden realizar acciones del tipo terrorista", explicó Grandón.

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“En este momento hay alerta máxima en todos los organismos de seguridad de EE. UU., hay 135 alertas de inteligencia activas. Por lo tanto, se está haciendo seguimiento”, dijo.

El experto reveló que desde 2014 se registró el ingreso irregular de personas provenientes del Medio Oriente y China por pasos no autorizados, muchas de las cuales están siendo monitoreadas por agencias de seguridad.

"Muchas de estas personas están siendo seguidas, monitoreadas, pero a la espera de que no vayan a realizar ningún tipo de acción para poder reaccionar a tiempo", indicó.