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Lunes, 06 de abril de 2026
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Ataque al régimen de Irán

Israel atacó el mayor complejo petroquímico del régimen de Irán tras la amenaza de Trump

abril 6, 2026
Por: Redacción NTN24
Yacimiento de gas South Pars en la ciudad portuaria de Assaluyeh, al sur de Irán - AFP
Yacimiento de gas South Pars en la ciudad portuaria de Assaluyeh, al sur de Irán - AFP
La Compañía Nacional Petroquímica del régimen estaba evaluando los daños tras el control del incendio en la planta.

Los ataques de Israel contra el régimen de Irán alcanzaron el mayor complejo petroquímico del país, mientras la república islámica desafiaba las amenazas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre ataques a la infraestructura civil si no reabre el estrecho de Ormuz.

Ubicado en Assaluyeh, en la costa del Golfo Pérsico iraní, el complejo representaba aproximadamente el 50 por ciento de la producción petroquímica iraní, valorada en "decenas de miles de millones de dólares", según el ministro de Defensa israelí, Israel Katz.

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De acuerdo con informes de los medios estatales, la Compañía Nacional Petroquímica de Irán estaba evaluando los daños tras el control del incendio en la planta.

Algunos informes de medios hablaron de "daños menores" después de que un segundo complejo cerca de Shiraz, en el centro del país, también fuera alcanzado.

"El complejo de Assaluyeh era una infraestructura central para la producción de materiales utilizados en la fabricación de explosivos y propelente para misiles balísticos y otras armas. El complejo es un importante centro de producción de componentes críticos para la industria misilística del régimen iraní", declararon las Fuerzas de Defensa de Israel en X.

El conflicto en Medio Oriente continúa sin que se vislumbren acuerdos sobre el mismo. Este lunes, la Casa Blanca aseguró que el presidente Trump no ha aprobado ningún borrador de acuerdo para poner fin a los combates, esto en medio de informes de medios de comunicación sobre una posible propuesta de alto al fuego.

Según dijo un funcionario de la Casa Blanca a la agencia de noticias AFP, un alto el fuego de 45 días es "una de las muchas ideas, y el presidente (Trump) no la ha aprobado".

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En días pasados, el presidente norteamericano dio al régimen iraní hasta las 00:00 GMT del miércoles para abrir el estrecho de Ormuz, importante vía marítima crucial para el flujo mundial de petróleo y gas, o de lo contrario enfrentaría ataques contra puentes y centrales eléctricas.

Sin embargo, el régimen se ha mantenido desafiante, y un portavoz militar declaró este lunes que la república islámica seguirá luchando "mientras los líderes políticos lo consideren apropiado".

Estados Unidos e Israel continúan atacando objetivos del régimen islámico desde que pusieron en marcha sus operaciones Furia Épica y León Rugiente, respectivamente.

Los ataques comenzaron el 28 de febrero de 2026 con el objetivo de "eliminar la amenaza existencial que representa" el régimen de los ayatolá para "Israel, el Medio Oriente y el mundo en general".

En ese entonces, las fuerzas de Estados Unidos e Israel dieron un contundente golpe a Teherán al acabar con la vida del líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei.

Con el avance de los ataques, las fuerzas norteamericanas e israelíes han ejecutado otros duros golpes contra la república islámica y han acabado con decenas de comandantes del régimen terrorista.

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