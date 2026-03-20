Régimen venezolano saquea casa de esposa de Miguel Henrique Otero sin orden judicial en Caracas: "en el tribunal actúan como vándalos"

La familia de Miguel Henrique Otero, director exiliado del diario El Nacional, denunció el saqueo de la vivienda propiedad de su esposa, Antonieta Jurado Blanco, ubicada en la urbanización Los Chorros de Caracas.

Sin orden judicial, fueron extraídos objetos de valor y vehículos del inmueble, que había sido embargado por orden de Diosdado Cabello en 2023.

Tanto Jurado como Otero aclararon que la casa no pertenece al periódico El Nacional, medio perseguido por Cabello tras reproducir en 2021 una información del diario español ABC sobre investigaciones por narcotráfico en Estados Unidos contra el funcionario venezolano.

En declaraciones a NTN24, Otero criticó que "el régimen no ha cambiado gran cosa" tras los recientes movimientos en la cúpula del poder venezolano.

"Las instituciones están intactas. Los cambios en las Fuerzas Armadas son a generales que tienen un prontuario de tortura y represión", señaló.

El director de El Nacional denunció que el sistema judicial venezolano opera de manera arbitraria.

"Son jueces nombrados a dedo, jueces de teléfono que toman decisiones según el funcionario que los llama", afirmó. Según Otero, esta situación complica la aplicación de cualquier amnistía, ya que "los presos políticos tienen nombre y apellido" de quienes los encarcelaron.

Sobre el saqueo de la vivienda de su esposa, Otero describió la actuación judicial como "la cuestión más primitiva".

"El tribunal actúa como vándalos, el juez está tutelando el saqueo de un automóvil, cuando deberían velar porque se respete la propiedad privada", denunció.

Consultado sobre su posible retorno a Venezuela, Otero manifestó que necesita "garantías de que no me va a pasar nada".

Destacó que Cabello mantiene el control del Ministerio del Interior y de los colectivos, lo que representa "la fuerza represiva" del régimen.

"La libertad de expresión está totalmente cerrada en Venezuela, no hay ningún indicio de reforma judicial", afirmó el director de El Nacional, quien agregó que intentará regresar "cuando tenga garantías" de seguridad.