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Domingo, 05 de abril de 2026
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Ataque al régimen de Irán

Trump “lo que quiere es elevar la presión para llegar a un acuerdo cuanto antes”: experto sobre ultimátum al régimen de Irán

abril 5, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: La Tarde
El objetivo de Washington es que “Irán renuncie a fabricar bombas nucleares que son una amenaza, no solo para Estados Unidos, sino para todo el mundo”.

Después de que Donald Trump confirmara el rescate de una tripulación de Estados Unidos en Irán, el mandatario republicano subió el tono y arremetió contra el régimen iraní, escribiendo en Truth Social: “¡Abran el maldito estrecho, malditos locos o vivirán en el infierno!”.

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En el programa La Tarde de NTN24, Manuel Aguilera, periodista y analista internacional, se refirió al cruce de palabras entre Trump y el régimen iraní en el marco del conflicto en Medio Oriente.

Aguilera explicó que Donald Trump “lo que quiere es elevar la presión para llegar a un acuerdo cuanto antes”.

El objetivo de Washington es que “Irán renuncie a fabricar bombas nucleares que son una amenaza, no solo para Estados Unidos, sino para todo el mundo”.

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En este momento “estamos con este conflicto en Irán, estamos con otro conflicto grave en Venezuela y otro en Cuba”, sin embargo, frente a la falta de cooperación, el conflicto de Medio Oriente “es el que más le está pegando incluso en el bolsillo al ciudadano estadounidense”.

La eventual desaparición del tripulante significó “más presión para Donald Trump”, aseguró, puesto que “el que más tiene prisa por acabar con este conflicto claramente es el presidente de los Estados Unidos”.

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