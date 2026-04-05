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Domingo, 05 de abril de 2026
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Gustavo Petro

Polémica por presuntas interceptaciones ilegales a candidato presidencial en Colombia salpica a Petro

abril 5, 2026
Por: Redacción NTN24
La campaña del candidato presidencial Abelardo de la Espriella anunció que solicitó a la Fiscalía abrir una investigación.

El candidato presidencial colombiano Abelardo de la Espriella anunció este domingo que denunciará al presidente Gustavo Petro ante la justicia y organismos internacionales por supuestas "interceptaciones ilegales".

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La polémica estalló luego de que Petro asegurara mediante las redes sociales que tuvo acceso a informes de inteligencia sobre "conversaciones" entre De la Espriella y directivos de una empresa que, según dijo, se encargará del preconteo de votos para las elecciones generales del 31 de mayo.

Ante eso, el candidato presidencial respondió que la información proviene de "interceptaciones ilegales", aunque sin precisar de qué tipo y argumentó ser víctima de una "persecución".

Asimismo, dijo que llevará el caso ante organismos internacionales, el Gobierno de Estados Unidos y la Unión Europea, según una grabación divulgada en sus redes sociales.

Los señalamientos de Petro indican que la compañía que maneja el software del preconteo es una fachada de Thomas Greg & Sons, que durante muchos años se encargó de la fabricación de pasaportes hasta que su gobierno entregó dicha función a la imprenta del Estado.

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Petro ya ha mencionado un supuesto "fraude" en el proceso electoral, fraguado por la compañía encargada del preconteo.

Sin embargo, en este caso dijo que el candidato está "intercambiando la devolución del contrato de pasaportes" para dicha empresa "a cambio de ciertos algoritmos que le aseguran la Presidencia".

En su defensa, De la Espriella negó conocer a los directivos de la compañía, por lo que su campaña solicitó a la Fiscalía abrir una investigación tras la "admisión pública (...) sobre interceptaciones a las comunicaciones" del candidato, según dijo en un comunicado.

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