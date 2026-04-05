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Domingo, 05 de abril de 2026
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Nasa

La NASA entregó avances de la Misión Artemis II tras el quinto día de viaje hacia la órbita de la Luna

abril 5, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: La Tarde
En una rueda de prensa, la agencia espacial aseguró que la misión será "fundamental para preparar misiones posteriores como Artemis 3 en 2027 y, por supuesto, el alunizaje en sí mismo en Artemis 4 en 2028".

Los cuatro astronautas de la misión Artemis II de la NASA comenzaron este domingo su quinto día de viaje a la Luna, tras haber contemplado ya imágenes de la superficie lunar nunca antes vistas por ojos humanos.

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Para entender mejor la actualización, en el programa La Tarde de NTN24, Gabriel Sanca, ingeniero electrónico, explicó que en el futuro se pretende “poder tener una colonia sostenida en la Luna, para eso el granito de Artemis II podrá demostrar que es posible volver a la Luna”.

En ese contexto, se espera que el próximo hito importante se produzca entre la noche del domingo y el lunes, momento en el que los astronautas entrarán en la "esfera de influencia lunar", donde la gravedad de la Luna ejercerá una atracción mayor sobre la nave espacial que la de la Tierra.

Sanca explicó que además de ese hito, mañana “la tripulación de Artemis II superará el récord de distancia, anteriormente marcado por el Apolo 13, estarán a más de 240.000 millas, lo que equivale a unos 400.000 kilómetros de distancia de la Tierra”.

Cuando los astronautas concluyan la exitosa misión, “se espera que finalmente sea en Artemis IV cuando volvamos a tener astronautas pisando suelo lunar”, destacó el ingeniero.

A su vez, La NASA ha comunicado que la tripulación del programa Artemis ha completado una demostración de pilotaje manual y ha revisado su plan de sobrevuelo lunar, incluyendo la revisión de las características de la superficie que deben analizar y fotografiar durante su tiempo orbitando la Luna.

La tripulación "llevará a cabo una secuencia completa de operaciones con los trajes espaciales, incluyendo ponérselos y presurizarlos, realizar comprobaciones de fugas, simular la entrada en los asientos y evaluar la movilidad y su capacidad para comer y beber", dijo la NASA en una rueda de prensa.

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Aunque los cuatro astronautas no aterrizarán en la superficie lunar, se espera que batan el récord de mayor distancia desde la Tierra durante su paso alrededor de la Luna.

Esta información será "fundamental para preparar misiones posteriores como Artemis 3 en 2027 y, por supuesto, el alunizaje en sí mismo en Artemis 4 en 2028", concluyeron en sus declaraciones.

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