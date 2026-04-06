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Lunes, 06 de abril de 2026
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Ataque al régimen de Irán

Nuevo golpe contra el régimen de Irán: EE. UU. e Israel abatieron a otro jefe de inteligencia quien era uno de los comandantes de más alto rango de la Guardia Revolucionaria Iraní

abril 6, 2026
Por: Redacción NTN24
Ataques contra el régimen de Irán - AFP
Ataques contra el régimen de Irán - AFP
Las FDI precisaron que se trató de Majid Khademi, el jefe de inteligencia del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI).

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) anunciaron un nuevo golpe contra el régimen de Irán: abatieron a otro jefe de inteligencia, quien era “uno de los comandantes de más alto rango de la Guardia Revolucionaria Iraní”.

En un mensaje en sus redes sociales, las FDI precisaron que se trató de Majid Khademi, el jefe de inteligencia del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI), que murió durante un ataque en la noche en Teherán.

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Según los informes de las autoridades israelíes, Khademi contaba con una amplia experiencia militar y “trabajó para promover ataques terroristas en todo el mundo y también fue responsable de vigilar a los civiles iraníes como parte de la represión del régimen contra las protestas internas”.

En un mensaje en la plataforma de redes sociales X, las Fuerza Aérea informó, además, que Khadmi fue nombrado para su cargo tras el asesinato de Muhammad Khatami en la Operación "Am Kalavi".

“Como parte de sus funciones, trabajó para recopilar información de inteligencia y elaborar un panorama general para los altos mandos del régimen durante la Operación "El Rugido del Harrier"”, puntualizó.

Finalmente, subrayaron que Khadami “trabajó para promover actos terroristas contra el Estado de Israel y contra los judíos de todo el mundo, participó en intentos de dañar objetivos estadounidenses”.

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La muerte de dicho comandante del régimen de Irán se suma a decenas de duros golpes perpetrados contra la república islámica durante la puesta en marcha de las operaciones Furia Épica y León Rugiente, que Estados Unidos e Israel adelantan contra objetivos del régimen.

“Su eliminación se suma a la de decenas de comandantes del régimen terrorista iraní que fueron eliminados durante la operación, y constituye otro duro golpe para los sistemas de mando y control de la Guardia Revolucionaria, así como para su capacidad de llevar a cabo actividades terroristas contra el Estado de Israel y países de todo el mundo”, concluyeron las FDI.

Los ataques contra el régimen de Irán comenzaron el 28 de febrero de 2026 con el objetivo de “eliminar la amenaza existencial que representa” el régimen de los ayatolá para “Israel, el Medio Oriente y el mundo en general”.

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