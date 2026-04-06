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Lunes, 06 de abril de 2026
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Ataque al régimen de Irán

"Las capacidades militares iraníes siguen disminuyendo": Comando Central revela nuevas imágenes de ataques contra el régimen

abril 6, 2026
Por: Redacción NTN24
Ataques contra el régimen de Irán - Captura de video
Ataques contra el régimen de Irán - Captura de video
Mediante las redes sociales, el mando militar norteamericano dijo que sus fuerzas “atacan sin cesar objetivos militares dentro de Irán”.

El Comando Central de Estados Unidos publicó nuevas imágenes de los ataques que ejecuta contra el régimen de Irán en el marco de la Operación Furia épica.

“Las capacidades militares iraníes siguen disminuyendo a medida que las fuerzas de Estados Unidos atacan sin cesar objetivos militares dentro de Irán”, precisó en una publicación en X.

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El mensaje estuvo acompañado de una serie de imágenes que muestra impactos de proyectiles sobre varios objetivos iraníes, los cuales quedan destruidos en el acto.

Estados Unidos e Israel continúan atacando objetivos del régimen islámico desde que pusieron en marcha sus operaciones Furia Épica y León Rugiente, respectivamente.

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Los ataques comenzaron el 28 de febrero de 2026 con el objetivo de “eliminar la amenaza existencial que representa” el régimen de los ayatolá para “Israel, el Medio Oriente y el mundo en general”.

En ese entonces, las fuerzas de Estados Unidos e Israel dieron un contundente golpe a Teherán al acabar con la vida del líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei.

Con el avance de los ataques, las fuerzas norteamericanas e israelíes han ejecutado otros duros golpes contra la república islámica y han acabado con decenas de comandantes del régimen terrorista iraní.

Recientemente, las Fuerzas de Defensa de Israel confirmaron la muerte de Majid Khademi, el jefe de inteligencia del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI), que murió durante un ataque en la noche en Teherán.

Khademi fue nombrado para su cargo tras el asesinato de Muhammad Khatami en la Operación "Am Kalavi".

“Trabajó para promover actos terroristas contra el Estado de Israel y contra los judíos de todo el mundo, participó en intentos de dañar objetivos de Estados Unidos”, señaló la Fuerza Aera en un comunicado.

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