Dos exintegrantes de ETA estaban entre los 50 españoles detenidos por Israel tras interceptación de la flotilla Global Sumud

Este martes llegó a España el segundo grupo de activistas que estaban en la flotilla Global Sumud y fueron deportados desde Israel.

El primer grupo de activistas ya ha arribado a España, mientras que otros miembros de la expedición han sido enviados a varias capitales europeas tras firmar compromisos con las autoridades israelíes.

En la flotilla que buscaba llegar a Gaza viajaban activistas, influencers, expolíticos pero también criminales, según una reciente denuncia.

En las últimas horas se conoció que dos exintegrantes de la antigua banda terrorista ETA estaban entre los españoles tripulantes de la flotilla.

Los dos exintegrantes fueron identificados como Itziar Moreno y José Javier Osés, quienes fueron detenidos por Israel en el mismo barco en el que viajaba la exalcaldesa de Barcelona, Ada Colau.

Ambos estaban condenados por haber pertenecido a la organización criminal y por haber estado implicados en graves delitos.

Ante esto, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, puso en duda el propósito de la flotilla que se suponía tenía como objetivo llevar ayuda humanitaria.

“Hemos sabido que dos miembros de ETA iban en la Flotilla. No parece que sea la Flotilla de la paz porque estaban condenados por pertenencia a banda terrorista y uno de ellos por intento de asesinato”, explicó la funcionaria.

Díaz Ayuso también lamentó que este sea el tema de conversación cuando los problemas que deberías de importan “siguen correteando en la calle, en la vida real”.

Además de que tomó la decisión de no darle atención a “la lírica en cuestiones que no resuelven nada y que no están centradas en lo que de verdad pasa en España”.

De la Flotilla Global Sumud, ya son 49 españoles los que han sido detenidos por Israel, entre ellos figuras públicas o políticas como la exalcaldesa de Barcelona, Ada Cola o la influencer Ana Alcalde.