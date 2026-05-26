Congreso de Bolivia da luz verde a Rodrigo Paz para que declare un estado de excepción con el fin de frenar bloqueos de rutas y protestas

Este martes, el Congreso de Bolivia abrió la vía para que el presidente Rodrigo Paz pueda declarar un estado de excepción que le permitiría usar a los militares y restringir algunas libertades con el fin de frenar las masivas protestas que exigen su renuncia.

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Con más de dos tercios de votos a favor, la Cámara de Diputados eliminó una norma que limitaba desde 2020 la capacidad del presidente de aplicar estados de excepción.

Suprimida también previamente por el Senado, Paz queda con el camino libre.

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"Queda sancionada la presente ley", dijo el jefe de la Cámara, Roberto Castro, tras más de cinco horas de debate en sesión virtual, a la que asistieron 117 de los 130 diputados.

Paz, con seis meses en el poder, encara desde inicios de mayo bloqueos de rutas y protestas de trabajadores de distintos sectores que solicitan medidas para enfrentar la crisis económica.

Además de poder sacar a los militares a las calles para apoyar a la Policía en la contención de las manifestaciones, los estados de excepción limitan las concentraciones, vitales para protestar.

Bolivia lleva varias semanas de protestas contra el gobierno del presidente Rodrigo Paz, a quien diferentes sindicatos exigen la renuncia.

Si bien el jefe de Estado apuesta por el diálogo, no se descarta la militarización en el país suramericano para frenar los bloqueos que acentúan los problemas económicos que atraviesa dicha nación.

Bolivia, cabe el apunte, arrastra desde hace años un deterioro estructural de su economía, con caída de reservas internacionales, menor producción de gas natural y escasez de divisas.