Israel bombardea ciudad del sur de Líbano y expande zona de operaciones terrestres: "Las fuerzas están operando de manera selectiva para eliminar directamente las amenazas"

Varios ataques golpearon este martes la ciudad de Nabatiyeh, en el sur de Líbano, tras una orden de evacuación emitida por Israel, después de que 11 personas murieran en un ataque israelí en el este del país, informaron las autoridades.

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, amenazó este lunes con intensificar los ataques para "aplastar" a Hezbolá, pese a la tregua vigente.

Por su parte, las fuerzas israelíes en Líbano comenzaron a operar más allá de la denominada "Línea amarilla" situada a 10 kilómetros de la frontera, confirmaron este martes fuentes castrenses.

"Las Fuerzas Armadas de Israel están operando de manera selectiva para eliminar directamente las amenazas" a ciudadanos israelíes, en concordancia con las directivas de las autoridades políticas, respondió el militar a la pregunta sobre si las tropas están desplegadas más allá de la demarcación establecida.

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La mayoría de los habitantes de esta localidad huyeron desde el comienzo de la guerra entre Israel y Hezbolá el 2 de marzo, pero la ciudad sigue siendo bombardeada a pesar de la tregua que entró en vigor el 17 de abril.

El Ejército israelí indicó que durante la noche había atacado más de 100 objetivos de Hezbolá en el valle de la Becá, en el este, y en el sur.

El Ministerio de Salud de Líbano afirmó que los bombardeos israelíes del lunes en la localidad de Mashghara, en el distrito de Becá Occidental, provocaron 11 muertos, incluidas dos niñas, y 15 heridos.

Los bombardeos israelíes han causado más de 3.100 muertos desde el inicio del conflicto a principios de marzo, según el último balance del Ministerio de Salud publicado el lunes.