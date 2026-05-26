Recuperan la libertad en Venezuela militares que hacían parte del Caso Paracaidistas: "No hay más nada, solo estar en familia", dijo a NTN24 uno de los excarcelados

El régimen venezolano excarceló este martes a siete militares que hacían parte del denominado Caso Paracaidistas tras nueve años en prisión.

El sargento Yecson Lozada habló en NTN24 tras recuperar su libertad. “Es una condición bastante difícil”, aseguró sobre su tiempo en prisión.

“Aprovechar el tiempo, lo único que tenemos en mente es reencontrarnos con nuestra familia”, dijo a NTN24 Lozada.

Más temprano, este martes, Tamara Suju había anticipado que las excarcelaciones eran una realidad.

“En libertad todos los presos políticos militares del ‘Caso Baduel o Paracaidistas’. Hoy eran las conclusiones de la causa y todos salieron en libertad, Incluyendo el Gral. Lozada Saavedra”, explicó Suju.