Italia anuncia la expulsión de dos ciudadanos rusos acusados de “actividades de espionaje”

Este jueves, desde el gobierno italiano se ha anunciado la expulsión de dos agentes de los servicios de inteligencia rusos acreditados en el país bajo cobertura diplomática, tras denunciar una "injerencia grave e inaceptable", dos días después de la detención de dos exespías italianos acusados de colaborar con Moscú.

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Antonio Tajani, ministro de Relaciones Exteriores de Italia, informó por medio de su red social X que estos dos hombres fueron expulsados por “actividades de espionaje”.

"El gobierno italiano decidió expulsar a dos agregados militares de la embajada de la Federación de Rusia en Italia implicados en actividades de espionaje descubiertas por la fiscalía de Roma", dijo el encargado de esta cartera.

El Ministerio de Relaciones Exteriores "comunicó al embajador ruso en Roma que Ivan Petrovich Gorbachev y Mikhail Vasilyevich Astakhov deberán abandonar la capital italiana en un plazo de tres días", precisó el jefe de la diplomacia italiana, que también ejerce como vicepresidente del gobierno.

Ante esta situación, según la información citada por la agencia RIA Novosti, desde el Ministerio de Exteriores ruso indicaron que actuarían con una “respuesta inmediata”.

El anuncio de las expulsiones llega dos días después de la detención de dos antiguos agentes de los servicios de inteligencia italianos, acusados de haber entregado a Moscú información sensible, especialmente sobre la ayuda militar a Ucrania, según la prensa italiana.

Entre tanto, los diarios La Repubblica e Il Messaggero aseguran que al menos uno de los dos agentes rusos obtuvo, a cambio de dinero, información relativa al sistema franco-italiano de defensa antiaérea SAMP/T, que Ucrania recibirá este año para su evaluación, así como sobre los misiles franco-italianos Aster ya suministrados a Kiev.

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Según esas informaciones, el agente también mostró interés por la misión de la OTAN en Bulgaria y por la empresa italiana Avio, fabricante de motores para drones y misiles supersónicos.