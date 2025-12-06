NTN24
Sábado, 06 de diciembre de 2025
COP

Entre limitaciones y oportunidades: lo que dejó la COP30 para el futuro climático

diciembre 6, 2025
Por: María Paula Gómez
Programa: Clic Verde
La COP30 en Brasil finalizó con críticas por la falta de compromisos contundentes para reducir emisiones, aunque expertos como Ximena Barrera, de WWF, destacan oportunidades para avanzar en transición energética justa e inclusión de la sociedad civil.

La COP30 evidenció que los compromisos climáticos actuales son insuficientes para mantener el calentamiento global por debajo de 1,5 ºC. Según el acuerdo final, las emisiones actuales impedirán cumplir esta meta clave, y aunque se plantean reducciones del 43% para 2030 y del 60% para 2035, no se incluyó un compromiso explícito de abandono de combustibles fósiles.

En este sentido, Ximena Barrera, directora de Relaciones de Gobierno y Asuntos Internacionales de WWF, señaló: "La ausencia de una referencia clara al petróleo, gas y carbón debilita la señal política que el mundo necesita para orientar la acción climática en esta década".

Pese a estas limitaciones, la conferencia presentó avances relevantes, como la hoja de ruta para la transición justa y el nuevo plan de acción de género. Barrera destacó que estas iniciativas ofrecen "una gran oportunidad para integrar la participación de los pueblos y comunidades, garantizando sus derechos y orientando la acción climática basada en la ciencia hacia 2026".

Los resultados muestran que, con las nuevas contribuciones presentadas por los países, se proyecta un calentamiento global de entre 2,3 y 2,5 ºC, evitando un escenario de 4 ºC sin compromisos.

Sin embargo, Barrera advierte que "la estructura económica global sigue siendo altamente dependiente de los combustibles fósiles y la falta de financiamiento predecible dificulta que los países en desarrollo aceleren la transición energética".

Más de 500 iniciativas de 141 países, con presencia de comunidades indígenas, afrodescendientes, juventudes y organizaciones locales, mostraron que la acción climática real ya ocurre en los territorios.

Según Barrera, "la sociedad civil fortalece la legitimidad del proceso, aumenta la transparencia y acelera transformaciones sostenibles en ecosistemas, agricultura y transición energética justa".

