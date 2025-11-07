Ola de rechazo tras detención de profesora y migrante colombiana dentro de una guardería en EE. UU.

La detención de Diana Patricia Santillana, maestra de origen colombiano, por agentes de ICE frente a sus alumnos en Chicago ha generado una ola de rechazo y movilizaciones por parte de madres de familia y la comunidad educativa de la ciudad.

El hecho ocurrió este miércoles en el centro infantil Rayito de Sol, en Chicago, Illinois, donde Santillana fue retenida por los uniformados. Según testigos, la maestra pedía ayuda mientras los agentes procedían con su detención en las instalaciones educativas.

Como respuesta a este operativo, madres de familia se congregaron frente al centro de detención de Broadview, donde realizaron una protesta pacífica.

as manifestantes se sentaron en el suelo tomadas de la mano mientras coreaban arengas contra los agentes de inmigración. Durante la manifestación, varias de las madres fueron detenidas brevemente por las fuerzas del orden.

El caso ha generado pronunciamientos desde el ámbito político. El congresista demócrata Mike Quigley intervino señalando que Santillana contaba con permiso de trabajo vigente en Estados Unidos.

Sin embargo, el Departamento de Seguridad Nacional respondió a estas declaraciones aclarando que poseer un permiso de trabajo no otorga estatus legal en el territorio estadounidense.

La detención de la mujer colombiana se suma a las controversias recientes sobre los operativos de ICE en espacios considerados sensibles, como instituciones educativas.