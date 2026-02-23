Jefa de la diplomacia de la Unión Europea se pronunció sobre levantar sanciones a la encargada del régimen de Venezuela, Delcy Rodríguez

Kaja Kallas, representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y vicepresidenta de la Comisión, se pronunció sobre levantar sanciones a la encargada del régimen de Venezuela, Delcy Rodríguez, luego de que España anunciara su intención de hacer la solicitud.

"Ya veremos si hay consenso. Aún no lo sabemos", dijo Kallas a los periodistas.

El viernes pasado, el ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel Albares, argumentó que la UE debía enviar un signo de que la cabeza del régimen está yendo por "el buen camino".

"Vamos a solicitar formalmente a la Unión Europea que retire las sanciones a Delcy Rodríguez porque la Unión Europea tiene que enviar un signo, un signo de que se está yendo por el buen camino en esta nueva etapa", dijo.

Albares añadió que "las sanciones nunca son un fin, son un medio, un medio para alcanzar fines, un medio para que se produzca ese diálogo amplio, pacífico, democrático en Venezuela".

Concluyó diciendo "si se están dando pasos hacia ello, la Unión Europea tiene que darlos también".

Rodríguez, en el poder en Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro el 3 de enero en una operación de Estados Unidos en Caracas, fue incluida en lista de funcionarios del régimen venezolano en ser sancionados en 2018 y desde entonces tiene un veto de ingresar al espacio de la UE.

La encargada del régimen chavista fue sancionada por su rol en las elecciones presidenciales que se realizaron en Venezuela en mayo de 2018, y en las que Maduro obtuvo un segundo mandato.