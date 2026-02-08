NTN24
Domingo, 08 de febrero de 2026
Excarcelaciones en Venezuela

Perkins Rocha, Dignora Hernández, María Oropeza y Cathy Ramos han sido excarcelados en Venezuela

febrero 8, 2026
Por: Redacción NTN24
Perkins Rocha, Dignora Hernández, María Oropeza y Cathy Ramos han sido excarcelados / FOTO: Captura de pantalla
Perkins Rocha, Dignora Hernández, María Oropeza y Cathy Ramos han sido excarcelados / FOTO: Captura de pantalla
La plataforma política Comando con Venezuela compartió imágenes en sus redes sociales de los cuatro excarcelados fuera de prisión y se habla de más liberados.

Continúan las excarcelaciones en Venezuela, este domingo, después de conocerse la salida de Juan Pablo Guanipa, también se dio a conocer la liberación del abogado Perkins Rocha, quien estuvo 18 meses retenido por el régimen.

“Excarcelado nuestro querido compañero y abogado del Comando Con Vzla, Perkins Rocha ¡Faltan muchos por liberar! ¡Hasta que todos sean libres! ¡Libertad para todos los presos políticos!”, escribió Comando con Venezuela en su cuenta de X.

A estas dos liberaciones también se sumaron los nombres de Dignora Hernández, María Oropeza y Cathy Ramos, quienes también fueron excarceladas este domingo.

Por su parte, el periodista Seir Contreras informó en su cuenta de x que los dirigentes Luis Tarbay y Jesús Armas también fueron liberados.

o

Perkins Rocha, de 63 años años, llevaba un año y medio recluido. Había sido arrestado el 27 de agosto de 2024 en medio de una ola de detenciones ejecutadas tras la cuestionada reelección del lider del régimen, Nicolás Maduro, el 28 de julio de 2024.

La ilegítima Asamblea Nacional tiene previsto aprobar el martes una ley de amnistía general propuesta por Delcy Rodríguez tras asumir el poder con la captura de Maduro en una operación militar estadounidense el 3 de enero.

Más temprano, fue excarcelado Juan Pablo Guanipa, de 61 años, un cercano aliado de Machado detenido el 23 de mayo de 2025 vinculado a una supuesta conspiración contra el gobierno de Maduro.

Al menos 18 presos políticos han sido excarcelados este domingo, según la ONG especializada Foro Penal.

