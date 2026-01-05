NTN24
Lunes, 05 de enero de 2026
Lunes, 05 de enero de 2026
Cae Maduro en Venezuela

Jefe del Pentágono dijo que cerca de 200 militares estadounidenses entraron a Caracas para capturar a Nicolás Maduro

enero 5, 2026
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Pete Hegseth | Foto: AFP
Pete Hegseth | Foto: AFP
Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, se declararon no culpables en un tribunal de Nueva York este lunes.

Este lunes, el secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, afirmó que, durante el operativo militar estadounidense en Venezuela, cerca de 200 militares ingresaron a Caracas.

El jefe del Pentágono aseguró, durante un acto en el estado de Virginia, que: “Casi 200 de nuestros mejores estadounidenses fueron al centro de Caracas”

“Y detuvieron a un individuo acusado, buscado por la justicia estadounidense, en apoyo de las fuerzas del orden, sin que muriera un solo estadounidense”, agregó.

Hegseth señaló con ironía “¿Parece que esas defensas aéreas rusas no funcionaron tan bien?” y enfatizó que la misión se logró sin que “muriera ni un solo estadounidense”.

o

Las fuerzas estadounidenses capturaron a Maduro y a su esposa durante la madrugada del sábado, poniendo fin a sus casi 13 años al frente del régimen venezolano, tras ser acusado por Washington de dirigir un cártel de narcotráfico.

Aunque el presidente Donald Trump y los principales responsables de la operación militar dieron detalles al día siguiente, hasta ahora no se sabía exactamente cuántos efectivos habían protagonizado la operación.

Las autoridades estadounidenses dijeron que más de 150 aeronaves participaron en el operativo, procedentes de varias instalaciones en la región.

Aún se desconoce el número de heridos del lado estadounidense, mientras que el régimen de Miguel Díaz-Canel reconoció que 32 militares cubanos murieron en el ataque.

Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, se declararon no culpables en un tribunal de Nueva York este lunes, y está a la espera de una nueva audiencia el próximo 17 de marzo

Temas relacionados:

Cae Maduro en Venezuela

Pete Hegseth

Administración Trump

Caracas

Nicolás Maduro

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

¿Irán puede ser el escenario de un nuevo conflicto a gran escala tras contundente amenaza de Trump?

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Hay la posibilidad de ataques y bombardeos contra puertos que se usan para transportar la droga desde Colombia a EE. UU.": exasesor de seguridad de la Casa Blanca

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Magíster en inteligencia estratégica explica detalles del juicio de Nicolás Maduro y su captura

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"Siguen siendo rehenes, solo que ahora el régimen quiere simular una normalidad que no existe": analistas cuestionan excarcelaciones del régimen de Maduro en plena Navidad

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

“Sin la intervención de El Salvador y el presidente Nayib Bukele no habría sido posible”: exdiputada española sobre la operación que dio con la captura de Maduro

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

¿Cuáles serían las exigencias que le haría Estados Unidos a Delcy Rodríguez tras juramentar como presidente del régimen?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“Se debe ser exigente con aquellos que tanto daño han hecho al pueblo venezolano”: Iván Espinosa de los Monteros

Ver más

Videos

Ver más
Nicolás Maduro
Cae Maduro en Venezuela

Nicolás Maduro se declara "no culpable" ante un tribunal de Nueva York

Nicolás Maduro en Nueva York
Cae Maduro en Venezuela

Vestidos con ropa de reo trasladan a Nicolás Maduro y Cilia Flores a enfrentar su primer audiencia judicial este lunes

Cilia Flores y Nicolás Maduro (AFP)
Cae Maduro en Venezuela

Maduro y Cilia Flores ya tienen abogados: el dictador será representado por el reconocido jurista que defendió a Julian Assange

Gustavo Petro/ Rafael Nieto - Fotos AFP/ Nicolás Maduro - Foto EFE
Cae Maduro en Venezuela

"Así como se llevaron a Maduro en pocos segundos, también podrían hacerlo con Petro": Rafael Nieto sobre advertencias de Trump contra el presidente colombiano

Maduro y su esposa son trasladados a tribunal en Manhattan - Foto EFE
Juicio contra Maduro

Magíster en inteligencia estratégica explica detalles del juicio de Nicolás Maduro y su captura

Más de Actualidad

Ver más
Edmundo González | Foto: EFE
Edmundo González

“Para mí una transición a la democracia con (Edmundo) González es lógico y es la única solución”: experto sobre la nueva posición de Delcy Rodríguez en Venezuela

Donald Trump, presidente de Estados Unidos (AFP)
Estados Unidos

"Estaremos golpeándolos también por tierra": Trump sobre operaciones contra organizaciones del narcotráfico en medio de despliegue cerca de Venezuela

Diosdado Cabello, colaborador del régimen madurista - Foto: EFE
Diosdado Cabello

Tras ayuda de EE. UU. para que María Corina Machado llegara a Oslo, Diosdado Cabello dice a son de burla: "Nosotros la pusimos en Europa"

Opinión

Ver más
Arturo McFields Cae Maduro en Venezuela

Delcy Rodríguez y los peligros de un Madurismo sin Maduro

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El atrio de los gentiles

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Héctor Schamis

Anatomía de la complicidad

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy COP

Por qué no fui a la COP30 (y dónde se está moviendo de verdad la acción climática)

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Edmundo González | Foto: EFE
Edmundo González

“Para mí una transición a la democracia con (Edmundo) González es lógico y es la única solución”: experto sobre la nueva posición de Delcy Rodríguez en Venezuela

Donald Trump, presidente de Estados Unidos (AFP)
Estados Unidos

"Estaremos golpeándolos también por tierra": Trump sobre operaciones contra organizaciones del narcotráfico en medio de despliegue cerca de Venezuela

Diosdado Cabello, colaborador del régimen madurista - Foto: EFE
Diosdado Cabello

Tras ayuda de EE. UU. para que María Corina Machado llegara a Oslo, Diosdado Cabello dice a son de burla: "Nosotros la pusimos en Europa"

Foto referencia | EFE
Cae Maduro en Venezuela

"Hay la posibilidad de ataques y bombardeos contra puertos que se usan para transportar la droga desde Colombia a EE. UU.": exasesor de seguridad de la Casa Blanca

Banderas de Estados Unidos e Irán. (Canva)
Estados Unidos e Irán

Máxima tensión entre Teherán y Washington luego de que Trump afirmara que intervendrá si fuerzas locales "matan" a manifestantes en Irán

María Corina Machado - José Obdulio Gaviria
María Corina Machado, Nobel de Paz

La versión de José Obdulio Gaviria sobre lo que podría ocurrir este miércoles en Oslo tras la entrega del Nobel a María Corina Machado

Nicolás Maduro y Recep Tayyip Erdoğan (AFP)
Turquía

Presidente turco habló con Maduro para instarlo a "dialogar" con Trump y el jefe del régimen se quejó de las "amenazas desproporcionadas" de EE. UU.

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre