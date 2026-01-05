Jefe del Pentágono dijo que cerca de 200 militares estadounidenses entraron a Caracas para capturar a Nicolás Maduro

Este lunes, el secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, afirmó que, durante el operativo militar estadounidense en Venezuela, cerca de 200 militares ingresaron a Caracas.

El jefe del Pentágono aseguró, durante un acto en el estado de Virginia, que: “Casi 200 de nuestros mejores estadounidenses fueron al centro de Caracas”

“Y detuvieron a un individuo acusado, buscado por la justicia estadounidense, en apoyo de las fuerzas del orden, sin que muriera un solo estadounidense”, agregó.

Hegseth señaló con ironía “¿Parece que esas defensas aéreas rusas no funcionaron tan bien?” y enfatizó que la misión se logró sin que “muriera ni un solo estadounidense”.

Las fuerzas estadounidenses capturaron a Maduro y a su esposa durante la madrugada del sábado, poniendo fin a sus casi 13 años al frente del régimen venezolano, tras ser acusado por Washington de dirigir un cártel de narcotráfico.

Aunque el presidente Donald Trump y los principales responsables de la operación militar dieron detalles al día siguiente, hasta ahora no se sabía exactamente cuántos efectivos habían protagonizado la operación.

Las autoridades estadounidenses dijeron que más de 150 aeronaves participaron en el operativo, procedentes de varias instalaciones en la región.

Aún se desconoce el número de heridos del lado estadounidense, mientras que el régimen de Miguel Díaz-Canel reconoció que 32 militares cubanos murieron en el ataque.

Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, se declararon no culpables en un tribunal de Nueva York este lunes, y está a la espera de una nueva audiencia el próximo 17 de marzo