Lunes, 26 de enero de 2026
Karol G

Karol G comparte inesperado mensaje tras su ruptura con Feid

Por: Redacción NTN24
Feid (Ferxxo) / Karol G - Fotos: EFE
Los artistas colombianos dieron fin a su historia de amor después de tres años de relación, según informaron varias fuentes cercanas a los cantantes.

Los artistas colombianos Karol G y Feid dieron fin a su historia de amor después de tres años de relación, según informaron varias fuentes cercanas a los cantantes.

Según TMZ, quien confirmó la noticia, la separación se habría dado en buenos términos, sin embargo, ninguno de los dos colombianos se ha pronunciado al respecto.

Días después de que la noticia saliera a la luz, la cantante colombiana reapareció en redes sociales con una imagen que llamó la atención de todos sus seguidores.

En la instantánea, se observa una botella de tequila en medio de la nieve, la cual está acompañada de la frase: “Disfrutando la tormenta”.

Dicha publicación no pasó desapercibida por todos los fanáticos de la artista, quienes especularon sobre el momento que atraviesa tras la ruptura.

“Como decía Shaki, cuando menos piensas sale el sol” y “es tiempo de lanzarse al ruedo y ponernos nuevamente a cantar tus temas para sanar”, fueron algunos de los comentarios.

o

Según TMZ, Karol G y Feid terminaron su relación de manera amistosa, citando fuentes cercanas, pero no hay declaraciones oficiales de la pareja.

La distancia entre Karol G y Feid se empezó a notar a finales de 2025, cuando dejaron de aparecer juntos en público y dejaron de compartir contenido en redes sociales.

Aunque a mediados de 2025 parecían estar bien y se hablaba de planes como casarse o tener hijos, la ruptura sorprendió a muchos de sus seguidores.

Entretanto, los seguidores de la famosa expareja continúan a la expectativa de las razones por las que dieron fin a su relación y de la confirmación de la notica por parte de ambos.

