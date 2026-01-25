Desde Colombia se estarían haciendo extorsiones en El Salvador, según el presidente Nayib Bukele

El ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatorio, y el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, informaron que las llamadas telefónicas de estafa con las que se ha pretendido amedrentar a los ciudadanos salvadoreños se estarían ejecutando desde una cárcel en Colombia.

De acuerdo con el encargado de esta cartera, actualmente en su nación se están haciendo llamadas telefónicas a personas que desempeñan algún oficio en particular y posteriormente “los citan en un lugar generalmente despoblado”.

Tras llegar al lugar donde son citados, les dicen: “Mira, somos del Cartel de Jalisco Nueva Generación, te tenemos rodeado, te tenemos secuestrado”. Acto seguido, comienza la estafa vía telefónica a sus familiares para su liberación, una situación en la que, señaló Villatorio, han caído varios ciudadanos salvadoreños.

Según el ministro y el presidente Bukele se ha logrado establecer que estas “estafas telefónicas” se estarían realizando desde territorio colombiano.

"Lo que ha habido son estafas telefónicas realizadas desde una cárcel en Colombia", expresó Bukele.

Mientras que el encargado de esta cartera entregó más detalles: “Estas llamadas son hechas por un grupo de cobardes que se encuentran en esta cárcel de Combita (Boyacá) en Colombia”.

De acuerdo con Villatorio, esta misma modalidad de estafa se ha presentado en otras naciones de la región como República Dominicana, Honduras, Guatemala, Argentina y Perú. Según la información compartida por las autoridades de estos países, las cuales han “confirmado que estas llamadas que están afectando a América Latina son generadas de esta cárcel”.

Tras establecer el origen de este método de estafa, el presidente Nayib Bukele reiteró una vez más que “En El Salvador no hay secuestros, y tampoco hay carteles de droga”.

No obstante, el mandatario señaló que “No hay ningún riesgo real” e invitó a los ciudadanos salvadoreños a “no pagar” esta trampa.