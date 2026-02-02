"Los Premios Grammy son lo peor": Trump arremete contra los galardones de la música y amenaza con demandar a su presentador por comentario sobre Epstein

Tras llevarse a cabo la ceremonia de los premios Grammy, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó este lunes con iniciar acciones legales contra el presentador de la 68ª edición del evento, Trevor Noah, quien lanzó un comentario en el que mencionó la supuesta relación del mandatario republicano y el fallecido depredador sexual Jeffrey Epstein.

Y es que luego de felicitar a la cantante y compositora estadounidense Billie Eilish por ganar el Grammy a la Canción del Año por su tema "Wildflower", Noah mencionó su relación con Trump y Epstein, abarcando temas políticos como el interés del presidente norteamericano por Groenlandia.

VEA TAMBIÉN Primer ministro de Reino Unido dice que el expríncipe Andrés debe declarar en EE.UU. sobre Epstein o

"Es un Grammy que todo artista quiere (...) casi tanto como Trump quiere Groenlandia", bromeó Noah, en referencia a las amenazas de Trump de apoderarse de dicho territorio autónomo danés en el Ártico.

Y añadió que la obsesión del jefe de Estado con Groenlandia "tiene sentido porque, desde que Epstein ya no está, necesita una nueva isla para pasar el rato con Bill Clinton".

Tal comentario enfadó a Trump, quien este lunes se pronunció mediante las redes sociales para decir que los "Premios Grammy son lo peor y prácticamente imposibles de ver".

"No puedo hablar por Bill, pero nunca he estado en la isla de Epstein ni en ningún lugar cercano, y hasta la declaración falsa y difamatoria de esta noche, nunca se me había acusado de estar allí, ni siquiera por los medios de noticias falsas", comentó Trump en su plataforma Truth Social.

VEA TAMBIÉN EE. UU. publica más de tres millones de archivos de Epstein y surge una polémica mención a Bill Gates y Elon Musk o

En cuanto a Noah, el presidente calificó al sudafricano de "perdedor total" que necesita "chequear sus datos".

"Enviaré a mis abogados para demandar a este pobre, patético presentador sin talento. ¡Prepárate, Noah, voy a divertirme contigo!", agregó.

Donald Trump, quien en 2025 llegó a la Casa Blanca para un segundo mandato y además frecuentaba los mismos círculos sociales que Epstein en Florida y Nueva York, ha dado varias versiones del por qué rompió su amistad con Epstein.

El caso sobre el depredador sexual ha tomado relevancia en los últimos días, luego de que se publicaran más de tres millones de documentos relacionados con la investigación en los que se mencionan a numerosas figuras poderosas, incluyendo al presidente estadounidense de 79 años.