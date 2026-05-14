Jerry Rivera da a conocer algunos trucos que se hace para verse joven: "aquí hay trampa"

El cantante puertorriqueño Jerry Rivera, conocido legendariamente como 'El Bebé de la Salsa', ha mantenido el título de la "eterna juventud" gracias a su físico inalterable y su icónica apariencia de 'Cara de Niño'.

Recientemente, al intérprete de 'Qué hay de malo' se le vio en un video siendo retocado por una estilista que hace parte de su equipo de trabajo previo a una presentación.

En el audiovisual se observa a la mujer tapando algunas canas al artista oriundo de Humacao, mientras este lanza su 'confesión'.

"El 99 % es pelo (cabello) negro, en la cara, no sé que decirte, hay bastante trampa, pero eso no lo puedo revelar", dijo Rivera.

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Posteriormente, acotó: "pero si les voy a admitir que aquí (se señala la barba), hay trampa, solamente de tinte, yo no me he hecho nada en la cara".

"Muchos me han preguntado si me he pullado (bótox), yo no he hecho nada de eso, pero no critico al que lo hace, pero no lo he hecho y nunca lo voy a hacer, quiero quedarme con mis arrugas naturales y en el moomento en que las canas se tornen muy salvaje en la cara, voy a tener que afeitarme, igual ya son más de 50 años, cumplo 53 ahora en julio, ya ustedes saben que soy un viejo, por eso no hay problema, pero sí, ella (la mujer) está trabajando en la canitas", añadió.

El video compartido en la red social Instagram, tuvo comentarios positivos por parte de los fans de Rivera.

"Un viejito con cara de niño, con o sin canas estás guapo... Estás buenísimo y punto, ", afirmó una seguidora de Rivera.

"Viejito, hermoso te amo con arrugas y canas, desde Venezuela, Yaracuy, mi saludos te tuve tan cerca, no lo puedo creer, enamorada 100%", añadió otra fan.

Rivera, entre otras cosas, mantiene su aspecto juvenil combinando buena genética y rutinas de entrenamiento físico enfocadas en mantenerse en forma y activo.

A sus 52 años de edad, el cantante boricua sigue sumando éxitos y sorprendiendo a sus seguidores en plataformas como Spotify.