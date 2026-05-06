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Miércoles, 06 de mayo de 2026
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Ataques

Estados Unidos incrementa ataques en el Caribe y en el Pacífico: nueva operación deja tres presuntos narcoterroristas muertos

mayo 6, 2026
Por: Redacción NTN24
Ataques de EEUU en el Caribe y el Pacífico - Captura de video
Ataques de EEUU en el Caribe y el Pacífico - Captura de video
El “ataque cinético letal” se ejecutó contra un buque al parecer “operado por Organizaciones Terroristas Designadas” en el Pacífico, un día después de que el SOUTHCOM anunciara un ataque similar en el Caribe.

Estados Unidos parece haber incrementado sus ataques contra el narcotráfico en aguas internacionales del Caribe y el Pacífico, donde aún mantiene desplegada desde 2025 sus fuerzas en el marco de una operación antidrogas.

Según el Comando Sur (SOUTHCOM), un nuevo ataque se ejecutó el 5 de mayo por orden del general Francis L. Donovan y mediante la Fuerza de Tarea Conjunta Lanza del Sur.

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El “ataque cinético letal” se ejecutó contra un buque al parecer “operado por Organizaciones Terroristas Designadas”, un día después de que el mando militar anunciara un ataque similar en el que fueron abatidos dos sujetos.

De acuerdo con el reporte del SOUTHCOM, la inteligencia confirmó que el buque transitaba por rutas conocidas de narcotráfico en el Pacífico Oriental y estaba involucrado en operaciones de narcotráfico.

En esta nueva acción, tres narcoterroristas varones fueron abatidos durante esta acción y no se reportaron daños a fuerzas militares de EE.UU.

Desde 2025, el Gobierno del presidente Donald Trump lleva a cabo una campaña militar en aguas internacionales contra embarcaciones que presuntamente trafican drogas hacia su país.

La administración del presidente Trump señala que está en guerra con lo que llama “narcoterroristas” en América Latina.

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Desde el comienzo de los ataques en aguas internacionales se han registrado más de 180 personas muertas, según un recuento de la AFP.

En el marco de despliegue antidrogas, el 3 de enero de 2026, el presidente norteamericano anunció la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, en una operación ejecutada por fuerzas especiales en Caracas y publicó una foto del dictador venezolano a bordo del buque "USS Iwo Jima", que fue desplegado en aguas internacionales.

Tanto Maduro como Flores fueron trasladados a Nueva York para enfrentar a la justicia de ese país por narcoterrorismo y otros delitos.

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