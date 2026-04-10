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Viernes, 10 de abril de 2026
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Jugadores de la selección de Argentina - Foto: AFP.
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Selección Argentina

Se encienden las alarmas en el entorno de la selección de Argentina; desde Italia anuncian que uno de sus referentes recayó en una lesión

abril 10, 2026
Por: Natalya Baquero González
Por ahora, los aficionados de la 'Albiceleste' como del Inter esperan que el club emita un nuevo comunicado en los próximos días en el que entregue nuevos detalles sobre el estado de salud del delantero.

Este viernes se encendieron las alarmas en el entorno de la selección de Argentina, luego de conocerse que el delantero argentino Lautaro Martínez, quien milita en el Inter de Milán de Italia, recayó en una lesión, tan solo días después de lo que fue su anhelado regreso a las canchas.

Por medio de un comunicado publicado en su portal web, el conjunto italiano informó que el atacante padeció molestias en el sóleo de su pierna izquierda, motivo por el cual permanecerá en evaluación médica y será baja para el encuentro ante el Como en la fecha 31 de la Serie A.

"Lautaro Martínez se ha sometido hoy a exámenes clínicos e instrumentales. Las pruebas han detectado una leve sobrecarga muscular en el sóleo de la pierna izquierda. La situación del delantero argentino será evaluada de nuevo en los próximos días”, expresó Inter.

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Pese a que el jugador vio minutos durante el fin de semana anterior, en la victoria 5 a 2 de su equipo sobre el AS Roma durante la fecha 30 de la Serie A, en un reencuentro que marcó el regreso de Martínez a las canchas tras mes y medio de ausencia, a causa de una lesión que sufrió de soleo durante el juego de ida de los playoffs de Champions League ante el Bodo/Glimt, el pasado 18 de febrero.

Pero nuevamente este viernes las alarmas en torno a la selección de Argentina dirigida por el técnico Lionel Scaloni se vuelven a encender, tras conocerse que padece molestias físicas que han llevado a Lautaro a ausentarse de las canchas, aún sin tiempo por esclarecer.

De momento se espera que sea una molestia leve, y que su retorno a las canchas no se vea afectado, teniendo en cuenta que el delantero de 28 años anhela ser incluido dentro de la lista de 26 jugadores que representarán al combinado ‘Albiceleste' en la Copa del Mundo de 2026, certamen que se convertiría en su segundo Mundial.

Por ahora, tanto los aficionados de la selección de Argentina como del Inter de Milán esperan que el club emita un nuevo comunicado en los próximos días en el que entregue nuevos detalles sobre el estado de salud del delantero.

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Cabe destacar que la ausencia de Lautaro Martínez en su equipo ha sido notoria, pues durante el tiempo que el atacante estuvo ausente, su equipo sumó 2 victorias, 3 empates y 2 derrotas.

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