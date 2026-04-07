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Martes, 07 de abril de 2026
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Ataque al régimen de Irán

Régimen de Irán asegura que puentes, ferrocarriles y carreteras claves del país fueron atacadas

abril 7, 2026
Por: Redacción NTN24
El humo se eleva desde el lugar donde Estados Unidos e Israel atacaron la capital iraní, Teherán, el 7 de abril de 2026. (AFP)
El humo se eleva desde el lugar donde Estados Unidos e Israel atacaron la capital iraní, Teherán, el 7 de abril de 2026. (AFP)
Todos los trenes con destino y origen en Mashhad, la segunda ciudad más grande de Irán, fueron cancelados el martes tras una advertencia de Israel sobre el uso de la red ferroviaria.

Un puente cerca de la ciudad santa de Qom y otro que transporta una línea ferroviaria en la ciudad central de Kashan fueron alcanzados, según informaron funcionarios regionales del régimen iraní citados por medios estatales.

Dos personas murieron y tres resultaron heridas en Kashan, según declaró Akbar Salehi, alto funcionario de seguridad regional, a la agencia de noticias iraní IRNA.

Una importante carretera en el norte de Irán, que conecta la principal ciudad del norte, Tabriz, con Teherán a través de Zanjan, también fue cerrada temporalmente tras un ataque a unos 90 kilómetros (55 millas) de Tabriz, informaron las agencias IRNA y Fars.

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Las agencias de noticias Fars y Mizan también informaron de un ataque a las vías férreas en Karaj, en las afueras de Teherán, con imágenes que muestran a rescatistas de la Media Luna Roja transportando a un hombre herido en una camilla.

Todos los trenes con destino y origen en Mashhad, la segunda ciudad más grande de Irán, fueron cancelados el martes tras una advertencia de Israel sobre el uso de la red ferroviaria.

Mientras llegaban informes sobre los daños desde Irán, el ejército israelí declaró haber atacado "ocho tramos de puentes utilizados por las Fuerzas Armadas del régimen terrorista iraní para el transporte de armas y equipo militar en varias zonas de Irán, incluyendo Teherán, Karaj, Tabriz, Kashan y Qom".

Según la agencia de noticias iraní ISNA, también se registraron cortes de energía en algunas zonas de las ciudades de Karaj y Fardis después de que los ataques aéreos inutilizaran líneas de transmisión eléctrica y una subestación.

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El presidente Donald Trump advirtió el martes que "toda una civilización perecerá" en Irán si no se cumple el plazo de medianoche para alcanzar un acuerdo que permita la reapertura del estrecho de Ormuz.

Según informes, Estados Unidos también atacó objetivos militares en la isla de Kharg, un importante centro de exportación de petróleo iraní, el martes.

La agencia de noticias iraní Mehr informó de "varias explosiones" en la isla, mientras que Fox News informó que los ataques aéreos estadounidenses habían tenido como objetivo búnkeres, radares y depósitos de municiones, no infraestructura energética.

La isla de Kharg se utiliza para gestionar alrededor del 90% de las exportaciones de petróleo de Irán.

El 13 de marzo, Estados Unidos anunció haber bombardeado más de 90 objetivos en la isla, sin alcanzar las instalaciones de bombeo.

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