Miércoles, 04 de febrero de 2026
Cher

Nadie entiende cómo lo hace a sus casi ocho décadas: Cher deslumbró a más de uno en los Premios Grammy

febrero 4, 2026
Por: Redacción NTN24
Cher, cantante y actriz estadounidense - Foto: EFE
La celebridad recibió un Premio a la Trayectoria (Lifetime Achievement Award).

La cantante y actriz estadounidense, Cher, se robó la atención en los Grammys 2026, celebrados el pasado 1 de febrero, al lucir una apariencia increíblemente juvenil a sus casi 80 años.

Su presencia en la gala fue calificada de "eterna juventud" por fans y medios, destacando su vitalidad y estilo vanguardista.

La intérprete de ‘Believe’ vistió un diseño de Luis De Javier, compuesto por un vestido de vendas de cuero con aberturas que revelaban un catsuit (prenda de vestir de una sola pieza, extremadamente ajustada) de encaje.

La celebridad recibió un Premio a la Trayectoria (Lifetime Achievement Award), sin embargo, protagonizó un error divertido al anunciar el premio a Grabación del Año (confundió el título de la canción "Luther" con el fallecido cantante Luther Vandross).

Cher ha sido abierta sobre el uso de cirugía plástica, como estiramientos faciales y rinoplastia). Sin embargo, atribuye gran parte de su apariencia a un estilo de vida saludable que incluye ejercicio constante y una dieta balanceada.

Al margen de las cirugías y el estilo de vida, uno de los secretos de Cher está en su carga genética, pues su madre Georgia Holt, quien falleció en 2022, incluso en sus últimos días de vida no proyectaba su verdadera edad: 96 años.

La cantante explicó que a su edad se mantiene muy animada, acreditando a su madre por los buenos genes: “Saqué la voz de mi madre y la usé para convertirme en Cher”.

Hace varios meses, la oriunda de California, Estados Unidos, también dijo que uno de sus secretos de juventud está en salir con hombres jóvenes.

“Hay que salir con un hombre mucho más joven”, reconoció la mujer en el programa 'Chicken Soup Date', haciendo énfasis en que dicha acción ahora se conoce popularmente como consumir “colágeno”.

En el campo musical, vale apuntar que desde su éxito en los 60 con "I Got You Babe" hasta el himno dance "Believe", ha vendido más de 100 millones de discos.

