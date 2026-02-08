NTN24
Domingo, 08 de febrero de 2026
Excarcelaciones en Venezuela

"Agradezco al gobierno de EEUU, ayudaron a nuestro proceso de liberación, no podemos hablar de ley de amnistía cuando no hay una voluntad de cambiar": excarcelado venezolano Jesús Armas

febrero 8, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: La Tarde
Armas salió del centro de detención El Helicoide (sede del SEBIN) en Caracas, tras permanecer detenido arbitrariamente desde diciembre de 2024.

El dirigente político y activista venezolano Jesús Armas fue excarcelado este domingo 8 de febrero de 2026.

Armas salió del centro de detención El Helicoide (sede del SEBIN) en Caracas, tras permanecer detenido arbitrariamente desde diciembre de 2024.

o

A su salida del mencionado centro de torturas, Armas fue recibido por vecinos y simpatizantes con una caravana en la Plaza Madariaga de El Paraíso.

Frente a las cámaras de NTN24, Armas manifestó que su voluntad sigue intacta: "no nos quebraron, no nos doblegamos", sostuvo.

o

“Agradezco al gobierno de Estados Unidos, ayudaron a nuestro proceso de liberación, no podemos hablar de Ley de Amnistía cuando no hay una voluntad de cambiar, ahí vimos el show que montaron en Zona 7... Las victimas somos los venezolanos por sufrir tantos años con esta dictadura”, añadió.

o

La liberación de Armas ocurrió en una jornada de varias excarcelaciones de presos políticos, entre los que también se encuentran Juan Pablo Guanipa, Perkins Rocha y María Oropeza.

