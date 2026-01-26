NTN24
Lunes, 26 de enero de 2026
Lunes, 26 de enero de 2026
Luiz Inácio Lula Da Silva

"Intercambiamos opiniones sobre la situación en Venezuela": Lula mantuvo una conversación con Trump y anunció reunión en Washington

enero 26, 2026
Por: Luis Cifuentes
Donald Trump, presidente de Estados Unidos, y Lula da Silva, presidente de Brasil - Foto: EFE
Donald Trump, presidente de Estados Unidos, y Lula da Silva, presidente de Brasil - Foto: EFE
El mandatario brasileño, a través de su cuenta de X, dio detalles de la conversación que mantuvo por más de 50 minutos con el mandatario estadounidense.

El presidente brasileño Lula da Silva y el estadounidense Donald Trump tuvieron una llamada telefónica este lunes en la que abordaron distintos temas, incluida, la situación en Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro.

El mandatario brasileño, a través de su cuenta de X, dio detalles de la conversación que mantuvo por más de 50 minutos con el mandatario estadounidense.

Hoy hablé por teléfono con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Abordamos temas relacionados con la relación bilateral y la agenda global”, escribió el mandatario brasileño a través de su cuenta de X.

o

Lula reveló que hablaron de temas económicos y sobre una eventual colaboración en la lucha contra la criminalidad. “Reiteré una propuesta, presentada al Departamento de Estado en diciembre, para fortalecer la cooperación en la lucha contra el crimen organizado. Expresé mi interés en fortalecer la colaboración para combatir el lavado de dinero y el tráfico de armas, así como en congelar los activos de los grupos criminales e intercambiar datos sobre transacciones financieras, propuesta que fue bien recibida por el presidente estadounidense”, indicó el presidente Lula.

A su vez, detalló que propuso al presidente Trump la posibilidad de que Palestina también haga parte del Consejo de Paz para Gaza.

Por último, sostuvo que intercambiaron opiniones sobre la situación en Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro el 3 de enero pasado.

Intercambiamos opiniones sobre la situación en Venezuela. Destaqué la importancia de preservar la paz y la estabilidad en la región y trabajar por el bienestar del pueblo venezolano”, aseguró.

o

El jefe de Estado brasileño dio a conocer que acordaron reunirse en Washington en febrero con el presidente Trump.

Acordamos que visitaría Washington después de mi viaje a India y Corea del Sur en febrero, en una fecha que se determinará próximamente”, expresó.

Temas relacionados:

Luiz Inácio Lula Da Silva

Donald Trump

Brasil

Cae Maduro en Venezuela

Delcy Rodríguez

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

La mordaza del régimen impuesta al periodista Carlos Julio Rojas, excarcelado el 14 de enero

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

Estos son los retos que afrontará Nasry Asfura una vez asuma como presidente de Honduras

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"Lo que está haciendo Delcy Rodríguez es tratar de cambiar los rostros, pero teniendo las mismas tácticas represivas”: militar venezolano en retiro

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"Salen sin libertad y sin la posibilidad de dar sus testimonios": familias de presos políticos en Venezuela denuncian excarcelaciones con restricciones

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Experto analiza si los venezolanos regresarán a su país luego de la captura de Nicolás Maduro: "Todavía no ha caído el régimen opresor"

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

¿Qué país sale más afectado con la guerra de aranceles que iniciaron Colombia y Ecuador?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“La amenaza para la democracia es el populismo”: José María Asnar, expresidente del gobierno español

Ver más

Videos

Ver más
Donald Trump, presidente de Estados Unidos (AFP)
Donald Trump

"A Venezuela le irá mejor que nunca con nosotros, será muy rica": Trump anunció que habrá perforaciones en campos petroleros venezolanos muy pronto

Bandera venezolana cuelga en ventanas de complejo de viviendas de Caracas - Foto AFP
Régimen venezolano

Experto analiza si los venezolanos regresarán a su país luego de la captura de Nicolás Maduro: "Todavía no ha caído el régimen opresor"

Foto de referencia
Nicolás Maduro

Expertos en temas militares revelan lo que hubo detrás de la operación de captura de Maduro

Tormenta invernal en EE. UU.
Tormenta invernal

Alerta en EE. UU. por poderosa tormenta invernal "inusualmente grande y severa" que amenaza a 170 millones de personas este fin de semana

Miguel Henrique Otero. (EFE)
Miguel Henrique Otero

"El régimen quedó intacto; la transición no ha empezado": Miguel Henrique Otero sobre situación de Venezuela tras captura de Maduro

Más de Política

Ver más
Donald Trump, presidente de EE. UU. / Gustavo Petro, presidente de Colombia - Fotos: EFE
Canciller de Colombia

Canciller de Colombia y secretario de Estado de EE. UU. sostienen llamada para pulir detalles del encuentro Trump - Petro en Washington: "se reafirmó el deseo que sea exitoso"

Gustavo Petro y Donald Trump | Foto: EFE
Cae Maduro en Venezuela

Ministerio de Defensa de Colombia hace llamado por "el respeto de la soberanía" en medio de las tensiones entre Petro y Trump

Enrique Gómez
Elecciones en Colombia

"Representan la clara posibilidad del inicio de una dictadura bolivariana en nuestro país": Enrique Gómez sobre un eventual triunfo de la izquierda en las elecciones de Colombia

Opinión

Ver más
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

Davos 2026 no fue un punto de inflexión para el clima y precisamente por eso resulta tan revelador

Por: Alexis L. Leroy
Arturo McFields Arturo McFields

Lula y su abstención cómplice ante crímenes de Irán

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Trump y el manifiesto de los cardenales

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Héctor Schamis

Anatomía de la complicidad

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
China se pronunció frente a la captura de Maduro - Fotos: X @MFA_China y AFP
China

“China está profundamente conmocionada”: el mensaje de la oficina de Asuntos Exteriores de China tras la captura de Nicolás Maduro

Delcy Rodríguez | Foto: AFP
Delcy Rodríguez

Delcy Rodríguez anunció giro de USD 300 millones por venta de petróleo hecha por Estados Unidos

Pete Hegseth, Donald Trump y Marco Rubio viendo el operativo en Caracas - Fotos AFP
Donald Trump

Fuerzas militares estadounidenses usaron extraña arma en el operativo para capturar a Maduro: "tenemos armas de las que nadie sabe"

Barcelona vs. Racing de Santander - Foto EFE
Fútbol

Barcelona avanza a cuartos de final de la Copa del Rey tras vencer a un equipo donde juega un colombiano

El área alrededor del bar Le Constellation después de que un incendio arrasara el lugar durante la noche de Año Nuevo. (AFP)
Suiza

"Una de las peores tragedias de la historia": alrededor de 40 muertos y más de 100 heridos deja incendio en la noche de Año Nuevo en Suiza

Luis Díaz del Bayern Munich celebra con su compañero de equipo Harry Kane después de marcar el gol del 0-3 durante el partido de fútbol de la Bundesliga-Foto: EFE
Luis Díaz

Bayern Múnich destaca que de lo mejor que le pasó al equipo en 2025 fue contratar al jugador colombiano Luis Díaz

Llegada de Rocío San Miguel a Madrid, España - Foto: EFE
Excarcelaciones en Venezuela

"Su gran preocupación es el resto de los presos políticos": abogada de Rocío San Miguel, activista excarcelada por el régimen venezolano

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre