"Intercambiamos opiniones sobre la situación en Venezuela": Lula mantuvo una conversación con Trump y anunció reunión en Washington

El presidente brasileño Lula da Silva y el estadounidense Donald Trump tuvieron una llamada telefónica este lunes en la que abordaron distintos temas, incluida, la situación en Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro.

El mandatario brasileño, a través de su cuenta de X, dio detalles de la conversación que mantuvo por más de 50 minutos con el mandatario estadounidense.

“Hoy hablé por teléfono con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Abordamos temas relacionados con la relación bilateral y la agenda global”, escribió el mandatario brasileño a través de su cuenta de X.

Lula reveló que hablaron de temas económicos y sobre una eventual colaboración en la lucha contra la criminalidad. “Reiteré una propuesta, presentada al Departamento de Estado en diciembre, para fortalecer la cooperación en la lucha contra el crimen organizado. Expresé mi interés en fortalecer la colaboración para combatir el lavado de dinero y el tráfico de armas, así como en congelar los activos de los grupos criminales e intercambiar datos sobre transacciones financieras, propuesta que fue bien recibida por el presidente estadounidense”, indicó el presidente Lula.

A su vez, detalló que propuso al presidente Trump la posibilidad de que Palestina también haga parte del Consejo de Paz para Gaza.

Por último, sostuvo que intercambiaron opiniones sobre la situación en Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro el 3 de enero pasado.

“Intercambiamos opiniones sobre la situación en Venezuela. Destaqué la importancia de preservar la paz y la estabilidad en la región y trabajar por el bienestar del pueblo venezolano”, aseguró.

El jefe de Estado brasileño dio a conocer que acordaron reunirse en Washington en febrero con el presidente Trump.

“Acordamos que visitaría Washington después de mi viaje a India y Corea del Sur en febrero, en una fecha que se determinará próximamente”, expresó.