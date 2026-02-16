NTN24
Lunes, 16 de febrero de 2026
Juegos Olímpicos

Este es el país que bate su récord de medallas olímpicas de invierno tras fuerte inversión

febrero 16, 2026
Por: Redacción NTN24
Juegos Olímpicos de Invierno logo | Foto AFP
Juegos Olímpicos de Invierno logo | Foto AFP
Con 22 medallas en total, 8 de oro, 4 de plata y 10 bronces, el país marca un récord deportivo esta temporada.

En apenas nueve días de competencia, el domingo pasado, Italia batió récords de medallas en unos Juegos de Invierno, aprovechando el efecto de competir en casa y, sobre todo, la gran inversión realizada por el país en sus deportistas.

Cuando aún queda una semana de Juegos Olímpicos de Invierno, Italia era segunda en el medallero el domingo por la noche, con 22 medallas en total: 8 de oro, 4 de plata y 10 bronces.

Sólo superaba al anfitrión en Noruega número de metales (27) y títulos olímpicos (12). El récord hasta ahora del equipo Azzurri fueron las 20 medallas de Lillehammer en 1994 (7 oros, 5 de plata y 8 de bronce).

En aquella edición acabó cuarta en el medallero, su mejor clasificación, igualando la de Grenoble 1968.

Este éxito ha superado todas las expectativas. Antes de los terceros Juegos de invierno en suelo italiano, el propio presidente del Comité Olímpico Italiano (CONI), Luigi Buonfiglio, se había fijado como objetivo "al menos 19 medallas".

"Nunca hubiera imaginado que teníamos un equipo tan fuerte", admitió sorprendido el patrón del deporte italiano tras batirse el récord.

Adicionalmente, dijo que "con la organización de estos Juegos, estábamos condenados a ganar y a enorgullecer a los italianos y este equipo ha respondido presente", añadió Buonfiglio.

Aseguró que el éxito no se explica sólo por el hecho de "jugar en casa". Para el máximo responsable deportivo italiano, este éxito es fruto de una preparación planificada mucho tiempo atrás: "Mientras estamos aquí, hay entrenadores que ya están preparando los próximos Juegos".

Al frente de la Federación Italiana de Deportes de Invierno (FISI) desde 2012, Flavio Roda apunta también al aumento de los medios económicos destinados a los diferentes equipos nacionales.

"En comparación con hace cuatro años, nuestra federación ha gastado entre un 35% y un 40% más en sus deportistas", explicó a la AFP.

En ese contexto, esta inversión diversificada está dando resultados: Italia ha ganado medallas en nueve disciplinas distintas, mientras que Noruega, por ejemplo, las ha ganado sólo en seis deportes.

No obstante, por ahora, Italia supera a potencias como Estados Unidos que por el momento se mantiene con buenos puntajes.

