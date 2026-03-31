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Martes, 31 de marzo de 2026
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Donald Trump

Juez federal ordena paralizar el ambicioso proyecto de la construcción del salón de baile de Trump en la Casa Blanca

marzo 31, 2026
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Donald Trump, presidente de los EE.UU. - Foto: AFP
Donald Trump, presidente de los EE.UU. - Foto: AFP
El salón de baile sería la huella más grande de Trump en la capital norteamericana desde su regreso al cargo en enero de 2025.

Este martes un juez federal de Estados Unidos ordenó que se paralizaran las obras de construcción del ambicioso proyecto del presidente Trump de un gran salón de baile en la Casa Blanca.

El juez Richard Leon dictaminó que la ambiciosa construcción del salón de baile del mandatario en el ala Este de la residencia presidencial no dependen de él porque "Trump es el administrador de la Casa Blanca, pero ¡no es, sin embargo, el propietario!".

Y añadió que "ningún estatuto otorga ni de lejos al presidente Trump la autoridad que afirma tener". El gobierno apeló inmediatamente la orden judicial.

Leon dictó su sentencia en respuesta a una impugnación legal presentada por el National Trust, una organización sin fines de lucro que se dedica a supervisar el estado de edificios históricos.

El líder republicano asegura que el costo de la construcción del salón de baile es de alrededor de 400 millones de dólares y es cubierto por por donantes privados, incluidos sus acaudalados simpatizantes y un nutrido grupo de corporaciones.

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Sin embargo, el juez federal dictaminó que "las obras de construcción del salón de baile deben detenerse hasta que el Congreso autorice su finalización".

Ante la decisión del juez Leon, el presidente Trump reaccionó ante los periodistas en la rueda de prensa en el Despacho Oval de la Casa Blanca diciendo: "Está tan equivocado".

Trump no esperó a consultar a juristas cuando decidió en octubre de 2025 derribar el ala Este, que consistía en una extensión del cuerpo principal de la Casa Blanca, de una sola planta.

Constructor inmobiliario durante décadas, Trump aseguró que quería dejar como herencia a la Casa Blanca un salón de baile que pudiera acoger a como mínimo 1.000 personas, en lugar de los toldos provisionales que se instalaban hasta ahora en los jardines de la residencia, encima del césped.

El salón de baile sería la huella más grande de Trump en la capital norteamericana desde su regreso al cargo en enero de 2025.

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