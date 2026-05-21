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Jueves, 21 de mayo de 2026
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Ballena

"Timmy", la ballena jorobada encontrada muerta en Dinamarca y que conmovió a Europa será trasladada para una autopsia

mayo 21, 2026
Por: Redacción NTN24
"Timmy", la ballena jorobada encontrada muerta en Dinamarca será trasladada para una autopsia - AFP
"Timmy", la ballena jorobada encontrada muerta en Dinamarca será trasladada para una autopsia - AFP
La ballena murió tras ser transportada al Mar del Norte, frente a las costas de Dinamarca, a bordo de una barcaza y liberada el 2 de mayo en una operación de rescate desesperada para salvar al cetáceo.

Científicos realizarán una autopsia a "Timmy", la ballena jorobada cuyo calvario para regresar a mar abierto conmovió a Alemania y desató un gran revuelo mediático, informó el jueves la agencia danesa de protección ambiental.

Conocida como "Timmy" en Alemania, la ballena murió tras ser transportada al Mar del Norte, frente a las costas de Dinamarca, a bordo de una barcaza y liberada el 2 de mayo en una operación de rescate desesperada para salvar al cetáceo, que había tenido dificultades para sobrevivir desde que quedó varado cerca de la costa alemana.

Su cadáver fue avistado frente a la isla danesa de Anholt, y las autoridades confirmaron la muerte de Timmy el 16 de mayo.

Desde entonces, el cadáver de Timmy ha permanecido en aguas poco profundas cerca de una playa popular, causando "una importante perturbación", declaró Jane Hansen, funcionaria de la Agencia Danesa de Protección Ambiental, a la AFP en un correo electrónico.

Por lo tanto, la ballena será trasladada el jueves al puerto oriental de Grenaa, "donde las condiciones son más adecuadas para continuar con el trabajo con el animal".

En Grenaa, investigadores y veterinarios llevarán a cabo los exámenes y la toma de muestras que ya se han realizado en otros varamientos de ballenas de mayor tamaño, declaró Hansen.

Si el traslado, una operación delicada que involucra a varios barcos, transcurre sin problemas, la autopsia se realizará el viernes.

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Si la operación fracasa, los trabajos continuarán en la isla de Anholt. Algunas de las muestras y fragmentos de la ballena pasarán a formar parte de colecciones de museos.

Tras el avistamiento de Timmy varado en un banco de arena el 23 de marzo, la situación del mamífero marino mantuvo a Alemania en vilo durante semanas, con los medios de comunicación acudiendo en masa a la costa báltica para seguir los diversos intentos de lograr que la ballena volviera a nadar.

Sin embargo, tras varios intentos fallidos, algunos expertos criticaron los continuos rescates, financiados por empresarios adinerado, por considerarlos inútiles.

Los rescatistas afirmaron haber recibido amenazas de muerte y la policía tuvo que mantener a los curiosos alejados día y noche.

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