El Salvador
Jueza federal anunció que mantendrá en territorio estadounidense al salvadoreño Kilmar Ábrego García
Análisis del polémico caso migratorio en Ángulo de NTN24.
En Ángulo abordamos un caso que ha generado gran controversia en el ámbito legal y migratorio de Estados Unidos.
Una jueza federal anunció que mantendrá en territorio estadounidense al salvadoreño Kilmar Ábrego García, mientras se analiza un nuevo recurso legal de deportarlo de manera expedita a Uganda.
Esta decisión abre un debate complejo que toca temas sensibles: el alcance del poder judicial frente a las políticas migratorias, los derechos humanos de los migrantes y el impacto político de estas medidas.
¿Se trata de un freno necesario para garantizar la justicia, o de un obstáculo a la aplicación de la ley migratoria?
