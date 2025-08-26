En Ángulo abordamos un caso que ha generado gran controversia en el ámbito legal y migratorio de Estados Unidos.

Una jueza federal anunció que mantendrá en territorio estadounidense al salvadoreño Kilmar Ábrego García, mientras se analiza un nuevo recurso legal de deportarlo de manera expedita a Uganda.

Esta decisión abre un debate complejo que toca temas sensibles: el alcance del poder judicial frente a las políticas migratorias, los derechos humanos de los migrantes y el impacto político de estas medidas.

¿Se trata de un freno necesario para garantizar la justicia, o de un obstáculo a la aplicación de la ley migratoria?

Análisis del polémico caso migratorio en Ángulo de NTN24.