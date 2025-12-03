Ministro de Exteriores de España asegura que “la crisis de Venezuela se tiene que resolver por medios pacíficos”

El ministro de Exteriores de España, José Manuel Albares, desde Bruselas dejó ver que, independientemente de la situación que se vive en Venezuela, ellos jamás “atizarían fuego” en ningún país latinoamericano. Esto haciendo referencia a la presión que han intensificado durante los últimos meses los Estados Unidos hacia la nación sudamericana.

“Sigo muy de cerca la situación en Venezuela; es uno de los asuntos que ocupa más tiempo ahora mismo en cada uno de mis días”, indicó Albares.

Para el encargado de la cartera, “la crisis de Venezuela se tiene que resolver por medios pacíficos”, por medio de una “solución democrática y ante todo dialogada y genuinamente venezolana”.

Aunque no se refirió directamente a la actual presión que viene ejecutando el gobierno de los Estados Unidos en cabeza del presidente Donald Trump, el ministro dejó ver que no comparte las acciones tomadas por parte del país norteamericano.

“No van a encontrar nunca a España atizando en ningún fuego con respecto a un país hermano latinoamericano, sea cual sea. España siempre va a estar al lado de las soluciones dialogadas, pacíficas y democráticas”, afirmó José Manuel Albares.

Según el ministro de Asuntos Exteriores, el deseo de la nación europea es que en los “pueblos hermanos de Latinoamérica” prevalezca “la paz, democracia y justicia social”.

Estas declaraciones se dan un día después de que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunciara que en los próximos días las fuerzas militares del país norteamericano comenzarán a ejecutar acciones vía terrestre en territorio venezolano para hacerle frente a los grupos dedicados al narcotráfico.

Una presión que ha ido en aumento luego del contacto vía telefónica que tuvo el presidente Trump con Nicolás Maduro de 15 minutos, tiempo durante el cual el dictador puso varias condiciones para dejar el poder, las cuales resultaron ser inaceptables para el mandatario estadounidense.