Avanza en Colombia crucial jornada electoral para elegir al nuevo presidente del país

Este domingo 31 de mayo, Colombia vive una nueva jornada electoral en la que más de 40 millones de ciudadanos están habilitados para acudir a las urnas y elegir al próximo presidente de la República para el periodo 2026-2030.

Desde las 8:00 de la mañana comenzaron a abrirse los puestos de votación en todo el territorio nacional, en medio de un amplio despliegue de seguridad y vigilancia por parte de las autoridades. En total, son 11 los candidatos que buscan llegar a la Casa de Nariño y suceder al presidente Gustavo Petro.

La Registraduría Nacional recordó que las urnas estarán habilitadas hasta las 4:00 de la tarde. Después de esa hora no se permitirá votar, incluso si las personas permanecen haciendo fila. La única excepción será para quienes ya hayan entregado su cédula a los jurados de votación antes del cierre oficial de las mesas.

Las autoridades hicieron un llamado a los ciudadanos para participar masivamente en la jornada democrática, acudir temprano a sus puestos de votación y portar el documento de identidad original para evitar inconvenientes durante el proceso.

El proceso de votación para los colombianos residentes en el exterior comenzó el pasado lunes 25 de mayo y se mantendrá habilitado hasta este domingo. De cara a la primera vuelta presidencial de 2026, las autoridades instalaron 253 puestos de votación distribuidos en 67 países, además de 1.489 mesas para facilitar la participación de los ciudadanos fuera del país.

En dialogo con el programa de La Noche de NTN24, el Registrador Nacional del Estado Civil, Hernán Penagos Giraldo, confirmó que la organización electoral está lista pese a los desafíos geográficos y de seguridad que enfrenta el país.

"Todo está dispuesto para las elecciones del próximo 31 de mayo", aseguró el funcionario, quien indicó que el material electoral ya se encuentra en proceso de distribución hacia los 13.742 puestos de votación que operarán con 122.016 mesas en todo el territorio nacional.

Para garantizar el proceso, se han capacitado 860 mil jurados de votación y se han acreditado cerca de 500 mil testigos electorales designados por las organizaciones políticas y campañas.

Uno de los aspectos más destacados es la presencia de 1.400 observadores internacionales, cifra significativamente superior a los 300 que participaron en las elecciones de hace cuatro años, en 2022. "Hemos estado muy abiertos a toda la información. Es primera vez en la historia de Colombia que tenemos un plan general de auditoría tan robusto", explicó Penagos Giraldo.

El registrador abordó las complejidades de seguridad y reconoció que de los más de 900 municipios con mesas electorales, cerca de 500 tienen presencia de al menos una organización criminal. Sin embargo, aseguró que "no tenemos incidencias de amenazas o alteraciones o maltratos frente a funcionarios y funcionarias de la registraduría".

Respecto a la divulgación de resultados, Penagos estimó que "pasadas cerca de dos horas y media ya tendremos datos muy concluyentes de cómo votaron los colombianos". El proceso también contará con el apoyo de 36.980 dispositivos biométricos para garantizar la identificación de los votantes.

El funcionario enfatizó la naturaleza manual del sistema electoral colombiano: "Los votos, los tarjetones son manuales, en hojas, y las actas electorales las diligencian los jurados de votación". Agregó que se publicarán las 360 mil actas electorales desde el mismo día de las elecciones, permitiendo la verificación ciudadana de los resultados.