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Domingo, 12 de abril de 2026
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Nayib Bukele

Bukele reacciona al escándalo en Colombia por una parranda en una cárcel y le lanza pulla a Petro: “todos los que defienden delincuentes terminan teniendo una agenda oscura detrás”

abril 12, 2026
Por: Redacción NTN24
Nayib Bukele y Gustavo Petro (EFE)
Nayib Bukele y Gustavo Petro (EFE)
El presidente de El Salvador no dejó pasar las críticas que le ha hecho su homólogo colombiano por el manejo del CECOT.

Un nuevo escándalo sacude al sistema penitenciario de Colombia luego que la concejal de Medellín Claudia Carrasquilla denunciara que hubo una fiesta privada en la cárcel de Itagüí que incluyó trago, mujeres y presentaciones de músicos reconocidos.

Esa fiesta costó aproximadamente 500 millones, que 100 millones de pesos se le pagaron al artista Nelson Velásquez, otros 50 se le pagaron a un artista de música popular, queriendo decir que restaron 350 millones de pesos que se utilizaron en comida, en licor y el resto para el pago que se le hizo a esos siete funcionarios que estuvieron involucrados con esa permisividad”, señaló Carrasquilla en NTN24.

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Las reacciones no se han hecho esperar por parte de la opinión pública y también por parte del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, quien le lanzó pullas a su homólogo Gustavo Petro, quien lo ha criticado por el manejo del Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT).

“Ahora entiendo el porqué de sus críticas al CECOT: se estaba anticipando a esto. Siempre es lo mismo; todos los que defienden delincuentes terminan teniendo una agenda oscura detrás”, escribió Bukele en su cuenta de X.

Por último, le recordó la oferta que le hizo a Petro cuando este lo criticó por los presos que hay en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) de enviar a todos los detenidos que tiene en la megacárcel a Colombia: “Por cierto, la oferta sigue abierta. Si decide llevárselos, definitivamente la pasarán mejor en sus cárceles”.

La respuesta de Bukele provocó múltiples reacciones en redes sociales: “Colombia es un chiste con Petro. El crimen ha aumentado y desde las cárceles se extorsiona, roba, mata y secuestra”, “Petro critica el método Bukele y aplaude al chavismo en Venezuela”, “Petro es el claro ejemplo del degenere”, “Petro defiende, protege y premia a todo tipo de criminales porque él fue uno”, entre otros.

Hasta el momento el presidente de Colombia no ha respondido a la pulla de su homólogo ni tampoco al escándalo de la fiesta ocurrida en el pabellón de máxima seguridad, donde se permitió el ingreso del cantante vallenato Nelson Velásquez, bebidas alcohólicas, mujeres y vehículos de alta gama.

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