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Miércoles, 03 de junio de 2026
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Jugadores de la Selcción Colombia - Foto: AFP
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Fútbol italiano

Un grande del fútbol italiano estaría tras los pasos de un jugador de la selección Colombia

junio 3, 2026
Por: Natalya Baquero González
Muñoz se caracteriza por su habilidad para defender y su agilidad para ir al ataque por las bandas, características que lo hacen un jugador polivalente.

El lateral derecho de la selección Colombia, Daniel Muñoz, podría dejar las filas del Crystal Palace de la Premier League para vivir una nueva experiencia en el futbol italiano la próxima temporada.

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Muñoz, quien se ha convertido en uno de los jugadores más importantes de las ‘Águilas’ durante las últimas campañas con el conjunto inglés, con el cual ya cosecha tres títulos, desde su arribo a mediados de 2023.

Él, también defensor de la selección Colombia, ha sido campeón de la FA Cup (2025), Community Shield (2025) y recientemente levantó el trofeo de la UEFA Conference League, el primer título a nivel internacional para el Crystal Palace y para el jugador.

Su habilidad para defender y su agilidad para ir al ataque por las bandas lo hacen un jugador polivalente. Características que parecen encajar con los intereses del Inter de Milán de la Serie A de Italia, escuadra que estaría detrás de los servicios del futbolista cafetero para la próxima temporada.

Así lo dio a conocer el periodista deportivo colombiano, Cesar Augusto Londoño, por medio de su red social de X, quien, dentro de los detalles que entregó, dejó ver que el vínculo de Daniel Muñoz a la escuadra italiana dependería de la partida de uno de sus defensores al balompié de España.

“Inter de Milán ha venido siguiendo a Daniel Muñoz (30), quien es opción para reemplazar a Denzel Dumfries, que pasaría a Real Madrid”, dijo.

Basado en información de la prensa italiana, Londoño señaló que “los medios italianos aseguraron que Muñoz interesa por su despliegue ofensivo, intensidad y experiencia internacional”.

No es para menos el interés del Inter de Milán por el lateral derecho del Crystal Palace, quien durante la vigente temporada disputó 44 partidos, donde participó con cuatro tantos y marcó en cinco goles, uno de ellos en la Conference League.

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De llegar a concretar su vinculación al equipo de la Serie A, se convertiría en su tercera experiencia a nivel internacional, teniendo en cuenta su paso por Bélgica e Inglaterra.

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