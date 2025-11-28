¿Quién domina Miss Universo? El país con más coronas y la posición de Colombia y Venezuela

El certamen de belleza Miss Universo existe desde 1952, y se fundó como una estrategia de marketing para una empresa de trajes de baño, su celebración se llevó a cabo oficialmente el 28 de junio de ese año en Long Beach, California.

Desde su creación, el certamen de belleza ha tenido aproximadamente 73 ganadoras, incluyendo la finalista de este año.

La primera ganadora del Miss Universe fue Armi Kuusela, de Finlandia, una actriz que al día de hoy tiene 91 años.

Ahora, con la reciente victoria de la mexicana Fátima Bosch, la plataforma pollsmx realizó una clasificación de los países con más ganadores de Miss Universo.

Estados Unidos se consolida como el principal ganador del certamen, la primera victoria del país fue en: 1954 con Miriam Jacqueline Stevenson, después la lista siguió creciendo obteniendo victorias en 1956, 1960, 1967, 1980, 1995, 1997, 2012, y culminando con R’Bonney Nola Gabriel 2022.

Debajo de la nación americana esta Venezuela, ostentando el segundo puesto con más ganadoras en la historia del Miss Universo, su primera victoria fue con Maritza Sayalero en 1979, seguido de Irene Sáez 1981, Bárbara Palacios 1986, Alicia Machado 1996, Dayana Mendoza 2008, Stefanía Fernández 2009, y finalizando con María Gabriela Isler en 2013.

Top 10 de países que ostentan más ganadoras

Estados Unidos: 9 Venezuela: 7 Puerto Rico: 5 Filipinas: 4 México India: 3 Sudáfrica: 3 Suecia: 3 Francia:2 Colombia: 2

Las colombianas que han ganado Miss Universo son Luz Marina Zuluaga en 1958 y Paulina Vega en 2014.

En compañía de Francia y Colombia, los países que ostentas solo dos ganadoras son: Japón, Canadá, Australia, Trinidad y Tobago, Tailandia, Finlandia y Brasil.

Finalmente, la lista se culmina con las naciones que solo tienen una ganadora, estos son: Dinamarca, Nicaragua, Angola, República Dominicana, Rusia, Panamá, Botsuana, Namibia, Noruega, Países Bajos, Chile, Nueva Zelanda, Israel, España, Líbano, Grecia, Argentina, Alemania y Perú.