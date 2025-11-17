NTN24
Departamento de Estado de Estados Unidos

Departamento de Estado de EE.UU. entregó a NTN24 nueva información sobre la designación del Cartel de los Soles como Organización Terrorista Extranjera

noviembre 17, 2025
Por: Redacción NTN24
La respuesta del Departamento de Estado a NTN24 se da después de que Trump afirmó que podría tener conversaciones con Maduro en medio de la presión por el despliegue militar en el Caribe.

Este lunes, el Departamento de Estado de Estados Unidos entregó nueva información sobre la designación del Cartel de los Soles como Organización Terrorista Extranjera.

En respuesta a NTN24, un alto funcionario de la administración Trump explicó las razones detrás de la decisión encabezada por el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio.

Según le comentó el alto funcionario al Canal de las Américas, la designación contra el Cartel de los Soles como una organización terrorista se hará a partir del 24 de noviembre.

o

Y expresó que: “situado en Venezuela, el Cartel de los Soles está dirigido por Nicolás Maduro y otros altos cargos venezolanos del régimen ilegitimo que corrompieron las instituciones gubernamentales de Venezuela, incluidas partes del Ejército, los servicios de inteligencia, el poder legislativo y el poder judicial”.

El Departamento de Estado también aseguró, en respuesta de NTN24, que cualquier individuo que apoye al Cartel de los Soles enfrentará cargos penales.

“Las personas y entidades que proporcionen apoyo material o recursos al Cartel de los Soles podrían enfrentarse a cargos penales y a la inadmisibilidad o expulsión de Estados Unidos”, sentenció.

El órgano norteamericano catalogó a Maduro como el líder del Cartel de los Soles y afirmó que es “responsable de la violencia terrorista llevada a cabo por organizaciones terroristas, entre ellas, el Tren de Aragua y el Cartel de Sinaloa”.

Además, se refirió a la designación que ya había hecho el Departamento del Tesoro de declarar al Cartel de los Soles como una organización terrorista.

Sin embargo, hay diferencias entre la designación que hizo el Departamento del Tesoro en julio de 2025 y la que hará el Departamento de Estado el próximo 24 de noviembre.

El Departamento de Estado dirigido por Marco Rubio designaría al Cartel de los Soles como una Organización Terrorista Extranjera (FTO).

o

Esta nueva designación es por sus actividades terroristas, por representar una amenaza para Estados Unidos y establece la política exterior y de seguridad el país.

Cabe aclarar que el Departamento de Estado hizo énfasis en que será aplicada a las organizaciones, en este caso el Cartel de los Soles, y no a los individuos.

Para esto tomó de ejemplo a organizaciones terroristas como Hezbolá, Al-Qaeda e ISIS.

Mientras que la que designación que hizo el Tesoro determina que grupos financian el terrorismo siendo designado como grupos SDGT.

Establece la política de sanciones económicas del país y se aplica tanto a los individuos como a las organizaciones, además de congelar todos sus activos en la unión americana.

Militares en Puerto Rico (AFP)
Gobierno de Estados Unidos

¿Se acerca la hora cero en el Caribe? Fuentes revelan a NTN24 que aumentó el movimiento de militares en Puerto Rico

Nicolás Maduro y Cilia Flores
Francisco Santos

“Si yo fuera la esposa de Maduro, no dormiría en la misma casa con él”: Francisco Santos prevé una "intervención estratégica" de EE. UU. contra el régimen

Foto X: @US_STRATCOM
Despliegue militar de Estados Unidos

Profesor de Fuerzas Especiales en las FFAA de EE. UU. asegura que "no hay vuelta atrás" con despliegue militar en el Caribe, que tiene capacidades "nunca vistas"

Almirante Hernando Wills | Foto: EFE
Despliegue militar de Estados Unidos

"El hemisferio occidental es el vecindario de los Estados Unidos": excomandante de la Armada de Colombia sobre mensaje que da Washington con la operación Lanza del Sur

Despliegue de Estados Unidos en aguas internacionales. (Página oficial Dvidshub.net)
Operación Lanza del Sur

"Consejo sano a Nicolás Maduro: vete ya, llévate a Diosdado": reacciones en Estados Unidos tras inicio de la operación Lanza del Sur que busca eliminar narcoterroristas del hemisferio

