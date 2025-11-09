NTN24
Domingo, 09 de noviembre de 2025
Domingo, 09 de noviembre de 2025
Japón

Japón levanta la alerta de tsunami tras terremoto de 6.9, pero advierte sobre posibles réplicas

noviembre 9, 2025
Por: Redacción NTN24
Japón levanta la alerta de tsunami tras el terremoto de 6.9, pero advierte sobre posibles réplicas - Foto referencia EFE
Japón levanta la alerta de tsunami tras el terremoto de 6.9, pero advierte sobre posibles réplicas - Foto referencia EFE
Japón registró este domingo pequeños tsunamis en las costas del noreste del país, según la Agencia Meteorológica de Japón (JMA).

Japón registró este domingo pequeños tsunamis en las costas del noreste del país tras un sismo de magnitud 6,9 en el mar, indicó la agencia meteorológica.

El primer tsunami alcanzó Miyako, en la prefectura de Iwate, a las 17H37 (08H37 GMT), pero fue tan pequeño que la Agencia Meteorológica de Japón (JMA) dijo que no pudo medir su tamaño.

Más tarde, los puertos de Kuji y Ofunato, situados en la misma región, registraron olas de hasta 20 centímetros y olas más pequeñas alcanzaron otros puertos de Iwate, según la agencia.

El sismo se había producido alrededor de las 17H03 (08H03 GMT) en aguas situadas frente a la prefectura de Iwate.

La JMA inicialmente estimó su magnitud en 6,7 pero luego la revisó a 6,9. Tras emitir un aviso de tsunami, la agencia lo levantó horas después.

El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) anunció por su parte una magnitud de 6,8.

El primer sismo estuvo seguido de réplicas de entre 4,6 y 6,3, indicó la agencia. Las imágenes en directo de la televisión japonesa mostraban un mar en calma.

o

Esta región aún recuerda el enorme sismo de magnitud 9,0 de 2011 y el posterior tsunami que provocaron alrededor de 18.500 muertos o desaparecidos.

El tsunami también provocó la fusión de tres reactores en la central nuclear de Fukushima, el accidente nuclear más grave desde Chernóbil.

Horas después, la Agencia Meteorológica de Japón levantó la alerta de tsunami por el terremoto de magnitud 6,9 que sacudió este domingo el noreste de Japón, aunque permanecen las advertencias regulares de nuevos sismos.

"Por favor, presten mucha atención a la información futura, ya que el tsunami que llegue podría ser mayor de lo esperado", dijo en su cuenta de X la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, antes de añadir que "también existe la posibilidad de réplicas", indicaron.

Japón se encuentra sobre cuatro grandes placas tectónicas en el borde occidental del llamado "Anillo de Fuego" del Pacífico y es uno de los países con más actividad sísmica del mundo.

Temas relacionados:

Japón

Tsunami

Mar

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

“Los magistrados fueron usados como carne de cañón”: los relatos que han salido a la luz tras 40 años de la toma del Palacio de Justicia en Colombia

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

Dirigente político sobre la posibilidad que Maduro deje el poder en Venezuela: “es prisionero del Cartel de los Soles y ellos no lo van a permitir”

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Experto en inmigración revela lo que viene para los venezolanos tras el fin de su TPS en Estados Unidos

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

¿Qué implicaciones tiene la instalación de bases militares Homeland Security de Estados Unidos en Ecuador?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Participó la inteligencia de la Policía colombiana": inspector español sobre operativo que desmanteló primera célula del Tren de Aragua en España

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

"Esto es un patrón": analistas se pronuncian sobre detención de una migrante colombiana en una guardería de Estados Unidos

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“El partido comunista chileno aún apoya a Maduro”: experta sobre la política en Chile y las próximas elecciones presidenciales

Ver más

Videos

Ver más
Pete Ricketts - AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

"Los carteles están respaldados por la Armada de Venezuela y suponen una amenaza para EE.UU., el presidente Trump hace lo correcto": senador republicano Pete Ricketts

Zohran Mamdani (AFP)
Zohran Mamdani

¿Qué rumbo tomará Nueva York tras la elección del musulmán Zohran Mamdani como alcalde?

Maduro en el congreso del Psuv
Nicolás Maduro

Maduro dice que le sorprendió cuánto aparece en los medios de EE.UU.: "Soy más famoso que Taylor Swift"

Foto de referencia (Canva)
Gobierno de Estados Unidos

EE. UU. enfrenta el cierre gubernamental más largo de la historia y millones de personas sufren las consecuencias

Accidente de avión en Louisville, Kentucky (AFP)
Accidente aéreo

Accidente de un avión de carga en Louisville, Kentucky, ya deja 11 muertos y hay un número indeterminado de desaparecidos

Más de Actualidad

Ver más
Aviones F-35B Lightning II del Cuerpo de Marines de EE. UU. en Puerto Rico-Foto: Comando Sur de Estados Unidos
Despliegue militar de Estados Unidos

Así son los ejercicios militares que Estados Unidos lleva a cabo en el Caribe: el régimen también mostró su armamento

Donald Trump en la base naval estadounidense de Yokosuka - Foto AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

"Los submarinos no pescan": contundente mensaje de Trump sobre ataques contra presuntas narcolanchas en aguas del Caribe

José Daniel Ferrer, opositor cubano - Foto: EFE
José Daniel Ferrer

"Voy a regresar más pronto de lo que ellos piensan": el opositor cubano José Daniel Ferrer promete regresar a Cuba tras ser desterrado por el régimen de Díaz-Canel

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

México convierte embajadas en Bolivia, Ecuador y Perú en guaridas de criminales

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El mito venezolano de la soberanía

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

De los derechos a las responsabilidades: una lección desde la Sierra Nevada de Santa Marta

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Penalti de Miguel Ángel Borja con River Plate / FOTO: EFE
River Plate

Miguel Ángel Borja tuvo el empate para River Plate, pero erró un penalti, su equipo perdió y a la hinchada se le acabó la paciencia

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu - Foto de AFP
Benjamín Netanyahu

Tras liberación de rehenes en Gaza, Netanyahu vuelve al tribunal en su proceso por presunta corrupción

Aviones F-35B Lightning II del Cuerpo de Marines de EE. UU. en Puerto Rico-Foto: Comando Sur de Estados Unidos
Despliegue militar de Estados Unidos

Así son los ejercicios militares que Estados Unidos lleva a cabo en el Caribe: el régimen también mostró su armamento

Gustavo Petro y Álvaro Leyva (AFP)
Gustavo Petro

Álvaro Leyva denuncia nuevamente a Petro por su polémico discurso callejero en Nueva York: “su irresponsable, suelta y dañina retórica debe terminar"

Donald Trump en la base naval estadounidense de Yokosuka - Foto AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

"Los submarinos no pescan": contundente mensaje de Trump sobre ataques contra presuntas narcolanchas en aguas del Caribe

José Daniel Ferrer, opositor cubano - Foto: EFE
José Daniel Ferrer

"Voy a regresar más pronto de lo que ellos piensan": el opositor cubano José Daniel Ferrer promete regresar a Cuba tras ser desterrado por el régimen de Díaz-Canel

Lula da Silva, Javier Milei, Gustavo Petro y Nicolás Maduro (EFE)
Ranking

Nuevo ranking de mandatarios de Latinoamérica: Petro, Arce y Maduro entre los peores; Lula y Milei punteando

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre