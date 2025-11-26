Daniel Novoa ya se alista para una nueva gira internacional que se va a desarrollar en los próximos días en Emiratos Árabes Unidos.

El mandatario, que ha cumplido ya dos años al frente de la Presidencia de Ecuador tras un fuerte revés político luego de que el electorado rechazó el proyecto de consulta popular y referéndum, que se convirtió en un termómetro político.

El presidente ha gobernado sin una mayoría sólida en la Asamblea Nacional, lo que ha obligado a Noboa a negociar constantemente para avanzar con sus propuestas.

A lo largo de estos dos años, Daniel Noboa no solo ha tenido que gestionar turbulencias internacionales, sino también lidiar con una crisis interna marcada por limitaciones políticas y reformas cuestionadas. La inseguridad y la economía persisten como las principales preocupaciones de los ecuatorianos, quienes esperan que el gobierno presente estrategias claras y efectivas.

Mientras tanto, Noboa sigue ajustando su equipo de gobierno, tratando de encontrar el equilibrio para implementar su visión de un Ecuador más seguro y próspero.

¿Cuál es el balance de los primeros dos años de Daniel Noboa como presidente de Ecuador?

Hugo Constante, periodista de Ecuador Chequea, y Adriana Noboa, periodista política del Diario Primicias, analizan el tema en Club de Prensa Ecuador de NTN24.