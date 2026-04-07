"Toda una civilización morirá esta noche, para no volver jamás": fulminante advertencia de Trump contra el régimen iraní a horas de cumplirse su ultimátum

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió este martes que "toda una civilización morirá esta noche" en Irán si el país no acata su ultimátum de aceptar las exigencias de Estados Unidos.

"Toda una civilización morirá esta noche, para no volver jamás. No quiero que eso suceda, pero probablemente ocurrirá", escribió Trump en su plataforma Truth Social.

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Trump no dio detalles en su publicación de lo que va a pasar, pero ya ha anticipado que el ejército de Estados Unidos podría bombardear los puentes, las centrales eléctricas y otras infraestructuras civiles de Irán hasta reducirlas a la "edad de piedra".

En su mensaje, sin embargo, el presidente del país norteamericano dejó la puerta abierta a un acuerdo de última hora.

"Ahora que tenemos un cambio de régimen completo y total, en el que prevalecen mentes diferentes, más inteligentes y menos radicalizadas, quizá pueda ocurrir algo revolucionariamente maravilloso, ¿Quién sabe? Lo descubriremos esta noche", precisó.

Trump, cabe resaltar, ha anunciado que el régimen de Irán debe dar por finalizado el plazo hasta la medianoche GMT del martes para poner fin al cierre de facto del estrecho de Ormuz, una vía marítima estrecha y estratégica utilizada para el transporte de petróleo y otras materias primas.

El presidente republicano señaló también el martes que se trata de "uno de los momentos más importantes en la larga y compleja historia del mundo". "47 años de extorsión, corrupción y muerte finalmente llegarán a su fin. ¡Dios bendiga al gran pueblo de Irán!", añadió.

El lunes, Trump había afirmado que la propuesta de alto el fuego temporal que estaba circulando era insuficiente.

El régimen iraní, por su parte, ha rechazado la presión de Estados Unidos, y los medios estatales informan que las autoridades insisten en que, en lugar de un simple alto el fuego, quieren el fin total de los ataques.

Trump declaró el lunes que, a partir de la noche del martes en Washington, las fuerzas de Estados Unidos destruirían "todos los puentes de Irán" e inutilizarían "todas las centrales eléctricas" del país, pese a que algunos expertos consideran que se trataría de un crimen de guerra.

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Aviones de guerra de Estados Unidos y de Israel han estado atacando al régimen de Irán continuamente desde el 28 de febrero y el martes, incluso antes de la amenaza de Trump sobre el fin de la "civilización", el régimen iraní dijo que su terminal de exportación de petróleo crucial en la isla de Kharg estaba siendo atacada.